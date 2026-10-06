Santa Fe: cierra industria que fabrica Milkaut, Ilolay, Adler y Bavaria

La Multinacional Savencia Dispone la Salida de su Planta de El Trébol y Negocia el Futuro de 54 Empleados

El grupo francés dueño de Milkaut e Ilolay anunció que la fábrica cesará la producción el 31 de marzo de 2027. La obsolescencia de las líneas, la falta de escala y exigencias ambientales justifican la medida, mientras se abren opciones de reubicación en otras seis plantas de la provincia, retiros e indemnizaciones.

Se trata de la multinacional francesa Savencia , propietario en la Argentina de las emblemáticas marcas Milkaut e Ilolay, además de Santa Rosa, Adler y Bavaria — oficializó la decisión de cerrar de forma definitiva su establecimiento industrial ubicado en la localidad santafesina de El Trébol. Según el cronograma establecido por la compañía, la planta continuará operativa y procesará sus últimos litros de leche hasta el 31 de marzo de 2027.

La fábrica dedicada a la elaboración exclusiva de quesos tipo Tybo y Gouda cuenta actualmente con un volumen de procesamiento diario de 130.000 litros de leche. Como paso previo al cese definitivo de actividades, la firma multinacional dispuso la puesta en venta del inmueble e instalaciones industriales de El Trébol. Fuentes cercanas a la operación aclararon que la producción se mantendrá sin interrupciones hasta la fecha límite estipulada, independientemente de si se concreta o no la venta de las instalaciones en el ínterin.

Reubicación, Retiros e Indemnizaciones

El impacto social y laboral de la medida alcanza de forma directa a 54 operarios que integran el plantel de la fábrica. Tras una reunión concretada con representantes de la empresa, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) confirmó el esquema de transición acordado para el personal.

Dentro de los compromisos asumidos, la compañía garantizó que no se realizarán desvinculaciones inmediatas, extendiendo el esquema de contención laboral hasta el cierre efectivo programado para marzo de 2027. Durante este período, se ofrecerá a los 54 empleados un menú de cuatro alternativas concertadas:

Reubicación Geográfica: Traslado a cualquiera de las otras seis plantas operativas que posee Savencia en Santa Fe (Arrufó, Bella Italia, Colonia Nueva, San Jerónimo, Las Parejas y Franck).

Retiros Voluntario: desvinculación optativa con gratificación especial concertada entre las partes.

Jubilación Anticipada: dirigida a aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos etarios y de aportes próximos al retiro formal.

Indemnización: Liquidación final conforme a los parámetros fijados por la legislación laboral vigente en Argentina.

Motivo del cierre

La decisión de discontinuar las actividades en El Trébol responde a un diagnóstico técnico y económico elaborado por el grupo Savencia. Según detallaron fuentes con conocimiento del caso, la medida se fundamenta en la confluencia de cuatro factores críticos que restan competitividad a la unidad operativa.

En principio las líneas de producción presentan un diseño adaptado a etapas industriales previas, dificultando la incorporación de esquemas automáticos de procesamiento continuo. Además, frente a los estándares vigentes en la industria láctea moderna, un caudal de 130.000 litros diarios resulta insuficiente para sostener costos fijos eficientes.

Entre otros motivos se destacó la distancia física entre la planta de El Trébol y los tambos remitentes encarece el flete del insumo crudo. Asimismo la adecuación de los sistemas de gestión ambiental para cumplir con las normativas internacionales de exportación requeriría un volumen de inversión que la dirección del grupo prefirió direccionar hacia sus otras instalaciones provinciales.

Un Siglo de Historia

El cierre fijado para 2027 marcará el fin de más de un siglo de actividad láctea ininterrumpida en el predio de El Trébol. Fundada en 1913 por la familia De Lorenzi, la fábrica adquirió relieve histórico regional por ser el establecimiento donde se creó el queso trebolgiano, una especialidad quesera autóctona.

A fines de la década de 1970, la propiedad de la planta pasó a manos de la familia Williner, creadores de la marca Ilolay, quienes mantuvieron la operación industrial durante más de cuatro décadas. En abril de 2023, la instalación fue transferida al grupo Savencia como parte de la compra global de los activos y la marca Ilolay.

Esta adquisición completó el proceso de expansión iniciado por la multinacional gala en 2011, cuando —bajo la razón social Bongrain— tomó el control del 54% de Milkaut en la localidad de Franck para sanear un pasivo de $55 millones. Con la consolidación de Milkaut, Ilolay y marcas tradicionales como Santa Rosa, Adler y Bavaria, Savencia pasó a articular una posición dominante en el cordón quesero santafesino.

Reestructuración Industrial y Automatización en la Cuenca Santafesina

El caso de El Trébol pone en evidencia las transformaciones estructurales que atraviesa la industria láctea en la Argentina. La brecha tecnológica entre plantas tradicionales y complejos industrializados ha rediseñado la ecuación del empleo industrial:

Estándar Histórico : Una relación de 1 trabajador por cada 1.000 litros de leche procesados diariamente.

: Una relación de 1 trabajador por cada 1.000 litros de leche procesados diariamente. Estándar Moderno Eficiente : Procesamiento de más de 4.000 litros por operario diario mediante tecnología automatizada en circuito cerrado.

: Procesamiento de más de 4.000 litros por operario diario mediante tecnología automatizada en circuito cerrado. Plantas de Última Generación: Procesamientos que alcanzan entre 7.000 y 8.000 litros diarios por trabajador.

En este marco de concentración operativa en instalaciones de mayor escala, la resolución sobre El Trébol se alinea con la estrategia de Savencia de priorizar sus seis complejos restantes en Santa Fe. Asimismo, la medida coincide con un escenario de profunda reorganización del mapa lácteo provincial, signado por la licitación de las plantas de la quebrada SanCor (con pasivos superiores a los USD 120 millones) y el concurso preventivo de Lácteos Verónica, firma que declaró deudas por casi $15.945 millones.