Martín Etchevers en la cena de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

El presidente de Adepa , Martín Etchevers, defendió la libertad de expresión en el 63º aniversario de la entidad, en una velada que recibió a invitados especiales, reconoció a los jueces que en 1985 juzgaron a las cúpulas militares, y honró con reconocimientos a dos figuras del mundo periodístico.

“El periodismo no quiere ser enemigo de nadie; quiere hacer su trabajo. La tensión entre prensa y poder existe por definición democrática, y es incómoda. Pero no necesita ni debe ser traumática”. Así lo expresó, ante un salón repleto de figuras de ambos mundos, el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Martín Etchevers, durante la comida por el 63º aniversario de la entidad.

En línea con los principios de Adepa, Etchevers enfatizó la necesidad de independencia del Gobierno y los medios de comunicación para preservar la libertad de expresión. Y sostuvo: “No se trata de poner obstáculos ni de impedir los cambios. Se trata de aportar una visión externa al fragor de la administración pública; de brindar información o de exponer situaciones, muchas veces invisibilizadas o hasta desconocidas por quienes gestionan”.

En ese sentido, puntualizó que el intercambio en el debate público puede enriquecer de legitimidad a la credibilidad periodística. “No tengan dudas de que, cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial. Se pueden debatir reformar estructurales sin caer en extremos irreconciliables”, añadió.

Detalles del aniversario de Adepa

La velada en el Hotel Sheraton de Buenos Aires fue conducida por Débora Plager, quien dio la bienvenida sobre el escenario a más de 350 invitados especiales, entre los que se encontraban figuras del escenario político y judicial, líderes académicos, diplomáticos, referentes sociales, directivos y periodistas de medios de todo el país.

Entre otros, asistieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti; el jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; los ministros Sandra Pettovello –Capital Humano– y Diego Santilli –Interior–; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; Javier Lanari, secretario de Comunicaciones de la Nación; el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera; el presidente de la Asociación Empresaria Argentina, Jaime Campos; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; el presidente de la la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; Gabriel Sánchez Zinny, el Jefe de Gabinete de Ministros de CABA.

También estuvieron presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego; así como figuras de embajadas extranjeras, representantes de la Iglesia Católica y la colectividad judía, y de universidades de todo el país, entre las que figuraron la Universidad de San Andrés, UCA, UAI y UADE. Enviaron sus salutaciones los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Neuquén, Rolando Figueroa; de San Luis, Claudio Poggi; y de Salta, Gustavo Sáenz.

También estuvieron presentes representantes del poder legislativo. Los diputados que asistieron fueron Silvana Giudici, Cristian Ritondo, Guillermo Michel, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Juan Fernando Brügge, Esteban Paulón y los exdiputados Luciano Laspina y Emilio Monzó. Por su parte, los senadores que participaron de la cena fueron Maximiliano Abad, Guillermo Andrada y Carolina Moisés.

Entre los referentes periodísticos, estuvieron José del Río, Alfredo Leuco, Lorena Maciel, Carolina Amoroso, Carlos Jornet, Luciana Geuna, Camila Perochena, Luciana Vázquez, Manu Jove, Gonzalo Bañez, Ricardo Ravanelli, Eleonora Cole, Silvia Fesquet, Daniel Santoro, Diego Cabot, Jorge Fernández Diaz, Jorge Liotti, Susana Reinoso, Silvia Mercado, Gastón Roitberg, Franco Piccato, Paulino Rodrígues, Willy Kohan, Gail Scriven, Hernán Cappiello y Alejandro Alfie.

Cena Adepa

Más expresiones de Martín Etchevers

Etchevers enmarcó la trayectoria de la comunidad periodística en las bases de debatir, coincidir y disentir, tras la recuperación de la democracia en Argentina, cuatro décadas atrás, con el fundamental apoyo de la Justicia y la trascendental figura del expresidente Raúl Alfonsín.

Frente a referentes de los tres poderes del Estado, remarcó la necesidad de recuperar la credibilidad de la sociedad en los representantes y en la palabra. Y puntualizó: “Para recrear su confianza en las instituciones, necesitaba comprobar que estas podían brindar respuestas efectivas a sus demandas. Allí, jueces como los que distinguiremos ayudaron a volver a creer en la Justicia, con su valentía, su imparcialidad, su apego a las garantías y su rechazo a cualquier vedetismo o revanchismo”.

En aquellos primeros tiempos tras la recuperación de la democracia, el gran desafío para los medios de comunicación era recuperar la confianza en la palabra y Adepa ocupó un papel trascendental en el recorrido, sosteniendo uno de sus principios fundamentales sobre que sin libertad de expresión, no hay ciudadanía plena.

“Mientras el país volvía a la práctica electoral, mientras los poderes del Estado se reorganizaban, había que reconstruir algo más profundo: la cultura democrática, la confianza en las instituciones, el valor de la libertad de expresión y el debate público”, siguió Etchevers.

En su discurso, el presidente de Adepa recalcó ambos derechos y advirtió un gran logro en la transición: “La verdad podía salir a la luz sin censuras ni tutelajes y las preguntas podían volver a formularse sin miedo”.

En ese sentido, el presidente de la entidad que engloba alrededor de 180 empresas periodísticas de todo el país indicó que, con base en la historia de Argentina y con una perspectiva de aplicación en el escenario actual, es crucial plantear una cooperación y no rivalidad con el Gobierno, y destacó que se volvió a tomar un camino diferente al del pasado: hacerlo en un espacio de libertad e independencia.

“Este año, los argentinos hemos podido renovar nuestra participación democrática, como sucede sin interrupciones desde 1983. La expresión de la voluntad popular tuvo una novedad que en la velocidad noticiosa quedó algo relegada: la incorporación de la boleta única de papel, que se gestó tras largos años de trabajo con la sociedad civil”, expresó Etchevers.

Así, destacó el papel de los medios de comunicación, a través de su compromiso: “En todo ese tiempo, fueron vehículos para exponer las cualidades de ese instrumento electoral en términos de igualdad competitiva, seguridad y transparencia. El periodismo fue, además, un actor clave para la capacitación ciudadana en el uso del nuevo sistema”.

Asimismo, Etchevers remarcó que el trabajo periodístico impulsó muchas de las investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad en juicios orales. “Un periodismo que no juzga ni sentencia y que no reemplaza jamás el trabajo de un Poder Judicial reglado por garantías procesales y estándares probatorios”, profundizó.

Y agregó: “El honor se protege, pero cede ante el interés de la ciudadanía en acceder a información relevante. Por eso, esperamos que el nuevo Código Penal que se discutirá en el Congreso Nacional preserve la doctrina de nuestra Corte Suprema y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condujeron a los avances legislativos de las décadas de 1990 y 2000 en la materia: primero, con la despenalización del desacato y, luego, con la eliminación de las penas de prisión y la incorporación de la figura del interés público como exclusión de ciertas tipologías delictivas”.

Palabras finales

Tras enfatizar en que la era de la emergencia de la inteligencia artificial (IA) representa un desafío para los profesionales de la información, también apuntó que se puede tomar como una herramienta aliada para contribuir al alcance de la audiencia. “En la era digital, los medios vivimos dos disrupciones. Primero, la intermediación de nuestros contenidos por parte de las plataformas tecnológicas, que se nutrieron de ellos. Ahora, el uso de esos mismos contenidos por parte de los motores de IA, que se entrenan y se alimentan de lo que producimos”, señaló. Así, indicó que ambas situaciones implican el uso de su propiedad intelectual.

En ese sentido, Etchevers remarcó que las democracias liberales y occidentales favorecieron el acceso de la sociedad al periodismo de calidad. Y también hizo una advertencia respecto de la necesidad de acercar el acceso ciudadano a la información: “Facilitar y no encarecer el acceso a los medios es un camino histórico de más de un siglo, avalado por la Corte Suprema, el Poder Legislativo y nuestra Carta Magna. El sostén de los lectores a los medios es la manera más genuina de garantizar un periodismo independiente de intereses políticos y comerciales”.

El presidente de Adepa también enfatizó en la necesidad de no profundizar los desequilibrios existentes y restablecer los equilibrios perdidos.

Para concluir, Etchevers otorgó unas palabras de agradecimiento a la administración actual: “Queremos valorar la actitud reciente del gobierno nacional de convocar al diálogo y construir puentes con otras fuerzas políticas, con las provincias, con diferentes actores de la sociedad”.

Y finalizó: “También a los representantes del sector privado, motor de la Argentina como generador de riqueza, que cree que el periodismo de calidad es un reaseguro para la seguridad jurídica, la licencia social y el clima de las inversiones”.