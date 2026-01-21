Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

De acuerdo a lo difundido por el Indec, la actividad económica cayó tras 14 meses consecutivos en alza. La variación negativa fue de 0,3%.

21 de enero 2026 · 17:20hs
Según el Indec, la actividad económica disminuyó en noviembre.

La actividad económica registró una variación negativa de 0,3% en noviembre comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una baja del 0,3% respecto a octubre. La información se desprende del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Con relación a noviembre del 2024, 11 de los 16 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas: “Intermediación financiera” (13,9%) y “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (10,5%) destacan por sobre el resto.

Según el Indec la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. 

Indec: la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años

Inflación. La variación interanual acumulada en 2025 fue del 31,8%, según el informe publicado por el Indec

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Mientras que “Pesca” (-25,9%) e “Industria manufacturera” (-8,2%) fueron los sectores con mayores bajas.

(Noticia en desarrollo)

