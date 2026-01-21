Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

De acuerdo a lo difundido por el Indec, la actividad económica cayó tras 14 meses consecutivos en alza. La variación negativa fue de 0,3%.

La actividad económica registró una variación negativa de 0,3% en noviembre comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una baja del 0,3% respecto a octubre. La información se desprende del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).