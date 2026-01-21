La actividad económica registró una variación negativa de 0,3% en noviembre comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una baja del 0,3% respecto a octubre. La información se desprende del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre
De acuerdo a lo difundido por el Indec, la actividad económica cayó tras 14 meses consecutivos en alza. La variación negativa fue de 0,3%.
21 de enero 2026 · 17:20hs
Con relación a noviembre del 2024, 11 de los 16 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas: “Intermediación financiera” (13,9%) y “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (10,5%) destacan por sobre el resto.
Mientras que “Pesca” (-25,9%) e “Industria manufacturera” (-8,2%) fueron los sectores con mayores bajas.