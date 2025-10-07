Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero José Luis Espert fue imputado por el fiscal federal Fernando Domínguez. Hoy la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado. 7 de octubre 2025 · 14:43hs

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado, quien se encuentra detenido en prisión domiciliaria en Río Negro.

Después de bajarse a ser candidato y la renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, José Luis Espert fue imputado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, por presunta participación en la causa de lavado de dinero que lo vincula con Fred Machado, procesado por la justicia estadounidense.

Jose Luis Espert La investigación de la justicia está directamente ligada al cobro de 200.000 dólares que el economista liberal recibió en el 2020 por parte del empresario detenido en Viedma. Este martes la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición y ahora será el presidente de la Nación, Javier Milei, quien defina la situación en los próximos diez días. Si el jefe de Estado no rubrica el pedido de la justicia de Estados Unidos, la resolución del máximo tribunal quedará firme.

Agobiado por la situación que lo ataña, el domingo a la tarde José Luis Espert presentó su renuncia a ser candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza el próximo 26 de octubre. Horas después, presentó la renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En las últimas dos semanas, solamente pudo moderar dos reuniones informativas del tratamiento de la “Ley de Leyes” para la administración fiscal del 2026.