Citan a testigo clave por vuelos de José Luis Espert en avión de Fred Machado

Un accionista de Med Aviación S.A. declarará como testigo en la causa que investiga los vuelos realizados por José Luis Espert en 2019.

6 de octubre 2025 · 07:19hs
Citan a testigo clave por vuelos de José Luis Espert en avión de Fred Machado

Uno de los accionistas de “Med Aviación S.A", que concesionaba uno de los aviones de Fred Machado en el los que viajaba el diputado José Luis Espert, declarará este lunes como testigo en la causa en la que se investiga en Argentina al ex candidato de La Libertad Avanza.

Se trata de la causa en la que se investigan desde 2021 los vuelos realizados por Espert en la antesala de lo que fueron los comicios de 2019, en los que el diputado compitió como candidato presidencial por el partido Unite, que fue luego sancionado por la justicia electoral por irregularidades en la rendición de fondos de campaña.

El testigo que declara este lunes es Horacio Rodríguez, quien en 2019 era uno de los accionistas de “Med Aviación S.A”. Fue citado para declarar bajo juramento de decir verdad por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano.

La Justicia confirmó que durante la campaña electoral de 2019, José Luis Espert viajó al menos 36 veces en aviones de empresas ligadas a Fred Machado, con quien compartió cinco de esos vuelos en abril de aquel año

Med Aviación tenía la concesión de uno de los aviones de Machado, que está detenido en prisión domiciliaria desde 2021 en Viedma, Río Negro mientras se resuelve su extradición de los Estados Unidos.

36 viajes

Según el expediente, Espert hizo en ese avión siete de los 36 viajes registrados entre abril y agosto de 2019 cuando era candidato a presidente por el partido "UNITE".

Rodríguez será interrogado sobre la relación de Machado y Espert y sobre los viajes que hacía el entonces candidato a presidente. En la causa ya declararon algunos de los pilotos que transportaron a Espert y también a Machado.

Axel Vugdelija, uno de los testigos aseguró que su relación era con Fred Machado y que le pasaban la lista de pasajeros. Sobre Espert dijo: “Me llamaba alguien del entorno de Espert: me llamaba, me decía cómo era el itinerario y el listado de pasajeros. No me acuerdo el nombre, pero era una mujer, una secretaria o algo de Espert y me pasaba los vuelos ella”, relató Vugdelija hace dos años en la causa.

Espert en declaraciones públicas había dicho que la organización y los gastos de la campaña eran del partido. Pero el titular de UNITE, José Bonacci, lo negó: Argumentó que los vuelos y la relación con Machado eran de Espert.

El expediente de los viajes tomó impulso cuando el dirigente social y candidato de Fuerza Patria Juan Grabois denunció que en la causa que tiene Machado en Estados Unidos se conoció una transferencia a Espert de 200 mil dólares.

Según recordó Ámbito Financiero, Grabois efectuó una denuncia penal que tramita en la justicia federal de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli.

Qué se investiga en Comodoro Py

La causa que investiga estos vuelos y que podría terminar acumulando la nueva denuncia de Grabois contra Espert se inició el 19 de abril de 2021 por una presentación del dirigente Adrián Bastianes.

Está caratulada como “Espert, José Luis s/asociación ilícita” y según el requerimiento de instrucción, la denuncia se refiere a los supuestos delitos de “encubrimiento, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación ilícita”. En la causa se apuntó a investigar los vuelos facilitados por Machado.

