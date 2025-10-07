Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | pelado

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efemérides

Cada 7 de octubre se celebra el Dia Mundial del Pelado para promover la aceptación de la calvicie y poner fin a estigmas y burlas

7 de octubre 2025
Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efemérides

Como cada 7 de octubre, este año se celebra el Día del Pelado. Esta curiosa efeméride, que ya lleva más de dos décadas conmemorándose en distintas partes del mundo, busca revalorizar a las personas que perdieron el pelo y promover una mirada más positiva sobre la calvicie.

Durante mucho tiempo, ser pelado fue motivo de estigma o burla. Sin embargo, en las últimas décadas esa percepción cambió: hoy muchas personas eligen raparse por decisión propia, y la calvicie se transformó en una característica que aporta identidad y personalidad.

Más allá de la anécdota, si bien no se conoce con exactitud el origen de la efeméride, el Día del Pelado tiene un sentido aún más profundo.

Por qué se celebra el Día Mundial del Pelado

El Día Mundial de los Calvos se celebra dos iniciativas. Por un lado, busca promover la aceptación de la calvicie y poner fin a los estigmas o burlas, reconociendo esta condición genética como una parte natural de la vida. En este sentido, promueve una visión positiva sobre esta característica física y sobre quienes la lucen con orgullo.

Por otro lado, este día también apunta a concientizar acerca de la salud del cuero cabelludo. La piel que recubre la cabeza, al quedar más expuesta, requiere cuidados especiales para mantenerse sana: es importante protegerla del sol, hidratarla adecuadamente y prevenir problemas como la descamación o la caspa.

Algunos pelados famosos y orgullosos

Cabe remarcar que muchas personas peladas eligen serlo por decisión personal. En lugar de esconder la calvicie, la lucen con estilo y como una marca distintiva de su personalidad.

De hecho, hay numerosos famosos y figuras públicas reconocidas justamente por su cabeza rapada.

Los cinco pelados más icónicos:

Abel Pintos

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

La Roca Johnson

Pitbull

El pelado khe

El Puma Gabriel Goity

