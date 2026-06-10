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Hantavirus: notifica nuevos casos y ascienden a un total de 47

Además, el total de casos confirmados de Hantavirus durante la temporada 2025-2026 es de 107 confirmados. La región Centro concentra el 54% de casos

10 de junio 2026 · 10:33hs
Además

Además, el total de casos confirmados de Hantavirus durante la temporada 2025-2026 es de 107 confirmados. La región Centro concentra el 54% de casos
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Además, el total de casos confirmados de Hantavirus durante la temporada 2025-2026 es de 107 confirmados. La región Centro concentra el 54% de casos

Nuevos casos de hantavirus se registraron en la semana epidemiológica (SE) 21 y la totalidad de los confirmados durante 2026 asciende a 47, mientras que el total acumulado de la temporada 2025-2026 (SE 27/2025 a SE 20/2026) es de 107 confirmados.

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) en el que se detalló que la región Centro concentra el 54% de los casos principalmente en Provincia de Buenos Aires (PBA) (44 casos).

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En tanto, la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del Noroeste de Argentina (NOA) (0,63 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 37 casos confirmados, de los cuales el 81% se encuentra en Salta, mientras que en la región sur se registran 12 casos repartidos entre Río Negro (6), Chubut (5) y Neuquén (1).

rata hantavirus

La enfermedad por hantavirus se transmite al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excremento.

La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados.

LEER MÁS: Hantavirus: recomendaciones para prevenir contagios ante el aumento de casos en el país

La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, también en los peri-domicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas o, en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse desde un cuadro leve con fiebre inespecífica, hasta una forma grave con insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

Además, los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un estado gripal e incluyen: fiebre superior a 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin compromiso de las vías respiratorias superiores.

Hantavirus Casos Región Centro
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