Embed Este 25 de diciembre a las 21:30 horas detectamos que el sitio web https://t.co/Z7JUC0DFVH fue atacado por ciberdelincuentes.



El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones. — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@innovacionar) December 26, 2024

El enlace “acerca de este sitio” fue uno de los últimos donde pudo verse el mensaje “hacked by h4xx0r1337 $ gov.eth”, hasta que luego apareció el mismo texto que se divisaba en el resto de los apartados que habían quedado sin contenido.

Hackeo al sitio Mi Argentina: cómo fue el ataque

“503 Service Unavailable. No server is available to handle this request”, se leía junto a una pantalla totalmente blanca. Ello significa, básicamente, que no hay ningún servidor disponible para gestionar una solicitud.

En la web afectada, además, había inconvenientes para ingresar en los enlaces de Mi Argentina y la Tarjeta Sube, o en los destinados a sacar o renovar el DNI y el pasaporte, y a gestionar el certificado de antecedentes penales. Los mismos problemas presentaba la mayoría de los espacios destinados a "Documentación", "Tránsito y Transporte" y "Trabajo y Empleo", y los links de la sección “Más temas”.

hackearon página mi argentina.jpg Hackearon el sitio Mi Argentina y la aplicación de la Tarjeta SUBE

El ataque cibernético habría sido cerca de las 21:30, momento en el que el sitio web Mi Argentina mostró en su página un mensaje de “error 503″, que significa que el servidor no puede procesar las solicitudes de los usuarios por una sobrecarga o fallo técnico.

A los pocos minutos, aparecieron los primeros mensajes que confirmaban el hackeo al sitio web. Además, los atacantes hicieron referencia a posibles ataques hacia otras plataformas gubernamentales.

El grupo o individuo responsable del ataque cibernético usó el seudónimo “h4xx0r1337″, firma que dejó en varios lugares de la página web. También, mencionó a la cuenta @gov.eth, que podría demostrar un vínculo entre ambos en ataques cibernéticos recientes.

La respuesta oficial

Además de responsabilizar a las anteriores gestiones por considerar que generaron un escenario beneficioso para los ataques de ciberdelincuentes, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología cargó contra "un grupo de diputados y senadores del Congreso de la Nación que optaron por jugar a la alta política en vez de garantizar los fondos destinados a la lucha contra estos delitos".

Hablaba, específicamente, de "una inversión urgente para fortalecer la infraestructura y la seguridad informática", contemplada en el DNU 656/2024, que "no pudo ser concretada por este Gobierno" por culpa de aquellos funcionarios.