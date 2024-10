Gustavo Sáenz, gobernador de Salta: "No somos héroes y no hay nada para festejar"

No obstante, Sáenz dejó en claro que “nosotros no somos héroes y no hay nada para festejar. Soy ferviente defensor de la universidad pública”, enfatizó. Al desarrollar los temas que pretende hablar con el mandatario, Sáenz puntualizó que quiere plantear la continuidad de las obras públicas que la Casa Rosada se había comprometido en financiar, según los convenios firmados. Mientras que las provincias solventarán otras.

Y por otra parte, hay reclamos de deudas de Salta a la Nación y viceversa, sobre las cuales el gobernador salteño quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno. También planteará el pago del consenso fiscal y de los subsidios al transporte, ya que incluso hay impuestos en el gasoil que en teoría son destinados a subsidiar al transporte.

Los temas de la cena

Durante la cena en la residencia presidencial de Olivos, Sáenz señaló que Milei estaba interesado en saber cómo les había ido a la delegación de gobernadores que viajaron a Londres.

En otro orden, pidió “empezar a ver a la Argentina, no desde la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Por ejemplo Salta tiene una sola universidad pública y hay municipios que tienen tres y los presupuestos para ellos son mayores que el de nuestra provincia”. “Se nos hace complicado que nos comparen con la UBA y otras universidades grandes”, aseguró.