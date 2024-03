Gustavo Sáenz criticó la quita de subsidios

Además, recordó que, lejos de atender el reclamo de los gobernadores para eliminar esta disparidad, el gobierno nacional optó por retirar por completo el subsidio a las provincias. "Lo injusto es que al AMBA no solo no se le quitó el subsidio, sino que además se incrementó", destacó. "La pregunta es por qué se subsidia al AMBA y no a las provincias, y no encontramos respuesta", cuestionó.

Gustavo Sáenz Salta Subsidios.jpg

Frente a este trato diferencial, Sáenz destacó la percepción de que existen argentinos de primera y de segunda categoría, con diferencias marcadas en términos de subsidios y privilegios. Sin mencionar al gobierno de Javier Milei, que eliminó los subsidios al transporte provincial, el gobernador expresó su preocupación por el impacto de esta medida en el precio del boleto, que en Salta ya alcanza los $490 y podría llegar a mil pesos.

Mostrando información sobre los fondos enviados por la Nación a empresas de colectivos del AMBA, Sáenz denunció que cada vez que estas empresas amenazan con un paro, reciben sumas millonarias, mientras que a las provincias no se les deposita ni un peso. "La mayoría de los argentinos, sin colectivo, pagan tres o cuatro veces más caro", lamentó, instando a una respuesta en este país federal.