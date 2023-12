Gobierno y Mesa de Enlace se reúnen de nuevo por retenciones

"El lunes nos vamos a volver a reunir, tenemos que coordinarlo este fin de semana, para mostrar que no es un capricho del sector agropecuario que dice 'no' a las retenciones, sino que hay situaciones, actividades, producciones, que no resisten que se les toque un número de eso porque no lo van a poder pagar", subrayó Pino esta mañana en declaraciones a Radio La Red.

Por su parte, Castagnani, en diálogo con FM Milenium, remarcó: "Seguramente esta semana nos vamos a volver a reunir para ir viendo qué se puede revertir, cambiar, para lograr confianza, que es muy necesaria para andar en conjunto y tratar de poder salir de esta situación".

Pino puntualizó que el mensaje transmitido por Vilella "no es el que más le gustó a la Mesa de Enlace porque hay una idea de, ante esta crisis y esta emergencia, aumentar derechos de exportación en algunas actividades que no las tenían o las tenían disminuidas".

citricultura.jpg

En este sentido, detalló que la propuesta es que el sector "va a tributar el 15% de retenciones", tras lo cual recordó que el agro "viene tributando retenciones desde 2001, 2002, por US$ 200.000 millones".

Asimismo, el titular de SRA indicó que tanto el Ministerio de Economía como Vilella explicaron que "todas estas medidas son temporales, que tienen una fecha de inicio y una fecha de cierre".

Hasta comentó que "alguno de los funcionarios de Economía dijo: 'Por ahí equilibrar los números nos va a llevar quizás hasta un año'", tras lo cual aseveró: "Le decimos al Gobierno que estamos de acuerdo con que hay que hacer el ajuste, somos parte de la sociedad, pero el sector viene poniendo un montón de plata".

No obstante, Pino consideró "un acto realmente muy bueno" el haberse sentado en una mesa con el nuevo equipo a cargo del área a 48 horas de haber asumido.

"Conozco al Presidente (Javier Milei) y me ha dicho en más de una oportunidad que su intención es que todo derecho de exportación, retenciones, impuestos o intervención y demás no están en su gen, no están en su cabeza, pero el tema es cuándo lo va a poder aplicar", añadió.

En tanto, Castagnani sostuvo que las retenciones son "un derecho de exportación totalmente injusto y arbitrario porque castiga muy de lleno a los productores y en esta ocasión a economías regionales, que en algunos casos de retención cero pasa a un 15%, poniendo al borde de la economía de ciertas actividades".

"El equipo económico explicó que se encontraron con una situación mucho más grave de lo que se esperaba y son conscientes de que son medidas que van en contra de la promesa electoral", mientras que "el productor creyó en este mensaje y nadie quiere que se pierda esa confianza tan esencial para poder trabajar juntos de acá al futuro", se explayó.

El titular de CRA dijo que "están elaborando trabajos técnicos para demostrar que hay sectores que no van a resistir este este 15%", como la lechería, vitivinicultura, lana en el sur del país.

Agregó que "al margen de las retenciones, los insumos han aumentado de forma considerada, entonces la rentabilidad pega muy fuerte y hay detalles que no se tienen en cuenta, como el vidrio, el corcho, detalles muy técnicos que hacen que los números finales no cierren".

En otro orden, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, dijo sobre la reunión del jueves con Vilella y su equipo que acordaron "tener mesas técnicas para ir viendo producción por producción, discutir el tema de retenciones".

"De última, si ellos quieren seguir avanzando, tendrán que mandarlo al Congreso para la aprobación", remarcó el productor en declaraciones a Radio Splendid.

Achetoni consideró que "la mejora competitiva del dólar es un paso adelante siempre y cuando sea esa foto y no una película en la dinámica y que en las corridas cambiarias vuelvan otra vez a punto cero de pasar el dólar oficial", al tiempo que sostuvo que -en línea con Pino y Castagnani- "el intento de llevar retenciones a 15% es un paso atrás".