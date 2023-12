Retenciones: la Mesa de Enlace le da tiempo al Gobierno

El gobierno de Milei les confirmó el 15% de retenciones a todas las exportaciones. Dirigentes contestaron que "no les gusta" pero acordaron "seguir trabajando"

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, se limitó a explicar que los delegados de Economía dieron las razones de decisiones que "a las claras podían ser muy perjudiciales en distintas producciones, principalmente para muchas economías regionales”. El dirigente dijo que "hicimos notar" el disgusto por la medida, pero que reconocieron "la decisión de desregular muchos aspectos de la economía y que había que hacer un sinceramiento".

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, consideró “positivo” el balance de este primera reunión y explicó que la respuesta del campo es "no nos gusta, entendemos la emergencia, pero no nos gusta". Y sumó: "venimos aportando retenciones desde el año 2001, más de 200 mil millones de dólares".

Además, alertó que hay sectores productivos regionales (ejemplificó la lana y la lechería") que "no están en capacidad de poder bancar un paso de 0% a 15%" en retenciones. "No lo pueden tolerar, no lo pueden bancar”, advirtió.

Según registró el portal especializado Bichos de Campo, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, valoró la apertura para hablar de "temas que parecían cerrados" y concedió que la reunión "ha sido buena en el sentido de que vamos a seguir trabajando, analizando las distintas producciones”.

“Partamos de la base de que las retenciones o los derechos de exportación no deberían de existir porque es algo distorsivo. En ningún otro rubro le sacan el bruto del 33% o el 12% o lo que sea, del porcentaje de lo que produce o presta servicio o lo que sea. Entonces es distorsivo. Ahora, creo que hay sectores que con una mejora competitiva del dólar en lo momentáneo pueden soportar lo que ya venían pagando y hay otros sectores que no se les puede pedir algo que no venían pagando. Entonces ahí es donde hay que analizarlo bien”, añadió.

LEER MÁS: Mesa de Enlace se reúne con representantes del Gobierno