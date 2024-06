Gobernadores de Juntos ratificaron respaldo a la Ley Bases

Diputados debatirá este jueves el texto para darle sanción definitiva. Los gobernadores pujaron con el Gobierno para destrabar las negociaciones finales. Las dudas más grandes estaban en la Ley de Medidas Fiscales, que es la parte impositiva de las reformas que impulsa el oficialismo. El Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, dos capítulos rechazados por el Senado, eran los puntos de mayor atención para las provincias.

Los gobernadores resolvieron juntarse para unificar una postura. Resolvieron aprobar los cambios que hizo el Senado a la Ley Bases, pero incidieron sobre los diputados que controlan para insistir en la redacción original del paquete fiscal. El objetivo es restituir la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales, publicó Infobae.

Rogelio Frigerio en el lote

Quienes estuvieron presentes este miércoles en Uspallata son, además de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco); los de PRO Macri,y Nacho Torres (Chubut); así como Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). En tanto que los boina blanca Gustavo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) no pudieron estar presentes. El correntino porque está abocado a la desaparición en su provincia del niño Loan Peña. El santafesino por cuestiones de agenda.

El radicalismo tiene posturas encontradas. Pese a esos matices, los gobernadores radicales lograron reunir la cantidad de diputados suficientes de su bloque como para que la restitución de Ganancias y los cambios en Bienes Personales sean una realidad. Mientras que el resto de los mandatarios respaldarán también la Ley Bases tal y como vino de la Cámara revisora y acompañarán también la insistencia en esos puntos del capítulo fiscal.

En tanto que el Gobierno cedió en las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y medios públicos, que no logra los números para reincorporarlas. Desde el bloque de Pichetto le achacaron al Gobierno que son puntos que no se pueden incluir por un error del oficialismo: el miembro informante del Senado no incluyo esos tópicos en la sesión de Bases y, entonces, no pueden tratarse en la Cámara Baja. Respecto a al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Diputados aceptará los cambios que hizo el Senado.