Fuertes cruces por la convocatoria a la marcha del 17-A

Referentes de la oposición se vieron involucrados en una disputa dialéctica por la convocatoria a la marcha contra el gobierno nacional que se replicará en diferentes puntos del país. Consultado por esta situación, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió en que la convocatoria para la manifestación no está amparada por Juntos por el Cambio y pidió a los que concurran respetar la medida de distanciamiento en un contexto en el que los casos en la Ciudad “están altos”, en declaraciones formuladas durante una entrevista con el canal de noticias C5N.

“Nosotros defendemos el derecho a manifestarse y muchas veces hay que buscar el equilibrio entre la manifestación y el derecho a transitar también”, comentó el jefe comunal, y lanzó una recomendación destinada a los que irán al Obelisco: “Ahora, lo que pedimos es que en todas las actividades que se realicen en este momento sean cuidando y manteniendo las distancias”.

Pese a que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, impulsó desde sus redes sociales y en variadas entrevistas periodísticas expresar el rechazo a la actual administración nacional, Rodríguez Larreta remarcó que no se trata de “una convocatoria institucional del PRO ni de Juntos por el Cambio”.

“En un espacio amplio como el nuestro puede haber gente que piense diferente y no por eso va haber una fisura. Puede haber gente que piense diferente y eso tenemos que respetarlo”, justificó y afirmó que el integrante del cuadro que decida concurrir lo hará “a título personal”.

La postura de Bullrich

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que su espacio no convocó formalmente a participar de la marcha de mañana, pero confirmó que asistirá “sin romper ninguna” norma establecida en el marco del aislamiento social obligatorio para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

“El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no se preocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en este momento en la Argentina”, afirmó la exministra de Seguridad en diálogo con radio Mitre.