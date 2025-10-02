Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

Un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central de Santiago del Estero. Otro temblor también se sintió en Mendoza, aunque con menor intensidad.

Un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central de Santiago del Estero.

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter se produjo en la tarde de este jueves en el departamento de Figueroa, ubicado a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero, la capital provincial.

El temblor se registró cerca de las 18, a unos 570 kilómetros de profundidad, y fue ubicado a 27,09 grados de latitud sur y 63,34 grados de longitud oeste, aunque por el momento no se reportaron daños ni víctimas en la zona afectada.

Asimismo, y según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) a la misma hora también hubo un movimiento telúrico en Mendoza, aunque de menor intensidad, y más temprano en Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca, con la misma característica.

Por otra parte, y según el sitio Volcano Discovery, en los últimos nueve meses Santiago del Estero sufrió 38 sismos. La provincia tiene un nivel de peligro sísmico calificado como “moderado a alto”, lo que implica una frecuencia mayor a la habitual de este tipo de episodios.