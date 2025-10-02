Uno Entre Rios | El País | Santiago del Estero

Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

Un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central de Santiago del Estero. Otro temblor también se sintió en Mendoza, aunque con menor intensidad.

2 de octubre 2025 · 21:48hs
Un sismo de magnitud 5

Un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central de Santiago del Estero. 

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter se produjo en la tarde de este jueves en el departamento de Figueroa, ubicado a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero, la capital provincial.

LEER MÁS: Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Chile y se sintió en Ushuaia: hay alerta de tusnami

El sismo en Santiago del Estero

El temblor se registró cerca de las 18, a unos 570 kilómetros de profundidad, y fue ubicado a 27,09 grados de latitud sur y 63,34 grados de longitud oeste, aunque por el momento no se reportaron daños ni víctimas en la zona afectada.

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal en la cárcel de Ezeiza, fue junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: "Necesitamos tolerancia cero"

El Senado rechazó los vetos presidenciales en Garrahan y universidades.

El Senado rechazó los vetos presidenciales en Garrahan y universidades

Asimismo, y según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) a la misma hora también hubo un movimiento telúrico en Mendoza, aunque de menor intensidad, y más temprano en Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca, con la misma característica.

Por otra parte, y según el sitio Volcano Discovery, en los últimos nueve meses Santiago del Estero sufrió 38 sismos. La provincia tiene un nivel de peligro sísmico calificado como “moderado a alto”, lo que implica una frecuencia mayor a la habitual de este tipo de episodios.

Santiago del Estero Sismo Temblor Mendoza
Noticias relacionadas
La canasta básica de los jubilados trepó 26% en seis meses y ya supera el $1.500.000. 

Jubilados: la canasta básica trepó 26% en seis meses y ya supera el $1.500.000

Guillermo Francos estuvo cerca de seis horas en la Cámara de Diputados.

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Presupuesto 2026: Guberman y Pablo Quirno se fueron antes por reclamos de los diputados de izquierda.

Presupuesto 2026: malestar opositor luego de la partida "inesperada" de Carlos Guberman

En Mendoza, la alumna se atrincheró en una escuela de la localidad de La Paz.

Mendoza busca sancionar a padres por bullying escolar: debate por reforma que plantea multas

Ver comentarios

Lo último

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: Necesitamos tolerancia cero

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: "Necesitamos tolerancia cero"

Ultimo Momento
Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: Necesitamos tolerancia cero

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: "Necesitamos tolerancia cero"

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

El Senado rechazó los vetos presidenciales en Garrahan y universidades

El Senado rechazó los vetos presidenciales en Garrahan y universidades

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Ovación
Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Entre Ríos brilla en Mar del Plata con 28 medallas

Entre Ríos brilla en Mar del Plata con 28 medallas

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

La provincia
Entre Ríos recibe tablets para reforzar la alfabetización en tercer grado

Entre Ríos recibe tablets para reforzar la alfabetización en tercer grado

El río Uruguay comienza su paulatino descenso

El río Uruguay comienza su paulatino descenso

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

Dejanos tu comentario