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Por ahora no hay paro: la CGT retoma el plan de lucha con dos marchas para octubre

La CGT anunció que su plan de lucha contra el ajuste del Gobierno continuará con dos movilizaciones, la primera el jueves 8 de octubre y la segunda el 15.

29 de septiembre 2026 · 22:24hs
Los popes de la CGT se reunieron en la sede de la Uocra.

Los popes de la CGT se reunieron en la sede de la Uocra.

La CGT anunció que su plan de lucha contra el ajuste del Gobierno continuará con dos movilizaciones, la primera el jueves 8 de octubre y la segunda el 15, adhiriendo a la Marcha Federal Universitaria. De esta forma, la central obrera resolvió no avanzar con un nuevo paro general, como alentaban los sectores más "duros".

El encuentro de la CGT

Los referentes de la CGT se reunieron en el marco de la "mesa chica ampliada" que tuvo lugar en la sede central de la UOCRA, situada en Avenida Belgrano al 1800, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Contó con la presencia de más de 30 gremios y la asistencia de los miembros del triunvirato, Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello; además de referentes como Héctor Daer, Gerardo Martínez, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Omar Plaini y Julio Piumato, entre otros.

En la primera movilización del 8 de octubre, partirán desde Diagonal Sur, frente al ex Ministerio de Industria, a las 15.30hs., bajo la consigna "Las Malvinas son Argentinas y la industria nacional también", mientras que en la segunda, la central obrera acompañará el reclamo universitario con la quinta Marcha Federal.

Previamente, las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) anunciaron un nuevo paro para fines de octubre (sin fecha fija) para continuar su plan de lucha contra la gestión del presidente Javier Milei, que comenzaron meses atrás junto a la CGT.

Las CTA buscaban con el anuncio de este paro sumar presión a la CGT para que avanzara con la convocatoria a una huelga nacional, pero al final no jugarán esa carta, al menos por ahora.

De esta forma, la CGT iniciará el próximo mes la segunda fase de su plan de lucha que en los meses anteriores se puso en marcha con cuatro movilizaciones, de las cuales al final concretaron tres porque la que estaba prevista para principios de este mes, por el Día de la Industria, derivó en algunas diferencias con las CTA y al final se dio de baja.

CGT paro Gobierno
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