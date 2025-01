Fiesta Nacional de la Papa: el particular discurso de la embajadora saliente

Fiesta Nacional de la Papa reina discurso Amira Oggas.jpg

Acto seguido, la joven sostuvo que estaba “emocionada de cerrar la etapa”, pero por el otro, dijo que tenía que ser honesta y decir que estaba “desilusionada”, con una mezcla de “sabor amargo”. “Siento que es mi deber compartir mi experiencia tal como fue. Me arrepiento de haberme involucrado en este mundo irreal. Desde mi vivencia puedo afirmar que la municipalidad no le da al festival la importancia que se merece”, continuó. El conductor Vrkljan, al percatarse de las palabras de Oggas, decidió cortarle el micrófono. “Creo que dada la responsabilidad que tuviste representando a la ciudad, ese reclamo no es el momento de darlo ahora”, afirmó.

Fiesta de la Papa 2025 Villa Dolores.mp4

Por eso, la organización decidió avanzar con la gala y darle la palabra a Milagros Buco Soto, la primera embajadora saliente. No obstante, esta, al ver que su compañera había sido silenciada, decidió darle su lugar y sostenerle el micrófono para que terminara el discurso. “Desde el comienzo todo fue complicado”, continuó la joven relatando los episodios con los que no estuvo de acuerdo. “A lo largo del año no nos proporcionaron ni comida ni bebida y en muchas ocasiones, nuestra coordinadora Lara Sánchez, tuvo que sacar de su bolsillo para cubrir nuestras necesidades básicas. Esto no debería haber pasado en un evento de tal relevancia, siendo que hay un equipo y director de Turismo, el señor Ignacio Castro y el intendente, Maximiliano Rivarola, quien nunca nos convocó”, afirmó.

Fiesta Nacional de la Papa reina discurso.jpg

Le siguieron los problemas que tuvieron con los viajes, pero también contó que se encontraban con los problemas que les planteaban los contadores [del municipio] y la negativa de la misma Municipalidad. “Muchas promesas quedaron en el aire y, a pesar de mi esfuerzo, nuestro rol quedó reducido en una imagen sin relevancia real. Prometieron cosas que nunca cumplieron, me robaron la ilusión y nunca tuvo la importancia que aparenta. La mayoría de los ciudadanos no sabe quién fui y esto entristece, porque para mí sí [fue importante]“, explicó la joven.

Además, recordó que el verdadero propósito del festival es “celebrar y honrar el trabajo de los productores paperos de la zona”. Según remarcó, esto debería ser central, pero lamentablemente, queda en el olvido. “Se los recuerdo porque ellos nunca estuvieron presentes, no solo en lo económico, sino en reuniones, cursos y eventos”, apuntó. La joven agregó que Villa Dolores es la segunda capital en producción de papa en la Argentina. Por último, agradeció a los trabajadores y cosecheros que trabajan en el campo, y que “dejan su vida”, por sus labores.