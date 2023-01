Ciro Pertossi rompió el silencio en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa: "Cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes"

Ciro Pertossi (22), uno de los ocho rugbiers juzgados en los Tribunales de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa , cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, rompió esta mañana el silencio para declarar que él no le dio una patada a la víctima y que "se frenó" cuando la vio tirada en el piso en la puerta del boliche "Le Brique".

Ciro Pertossi crimen de los rugbiers Fernando Báez Sosa.jpg

El mayor de los dos hermanos Pertossi -el otro es Luciano (21)- pidió la palabra en momentos en que se reproducía en la sala de audiencias un video de la madrugada del ataque: "Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes", dijo señalando con un puntero su imagen en la pantalla.