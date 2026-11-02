Lali Espósito y Pedro Rosemblat: quién ofició el casamiento y los originales souvenirs

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento en San Telmo, con Martín Rechimuzzi como oficiante y souvenirs originales para sus invitados.

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo una celebración íntima en San Telmo, pero varios detalles comenzaron a conocerse después de que los invitados compartieran imágenes en redes sociales. Entre las sorpresas hubo souvenirs con frases humorísticas, una torta diseñada por Damián Betular y un amigo muy cercano que tuvo la tarea de oficiar la ceremonia.

Uno de los datos que más llamó la atención después del festejo fue la identidad de la persona que ofició la ceremonia. Se trató de Martín Rechimuzzi, actor, humorista y amigo de la pareja, quien confirmó su participación a través de una publicación en Instagram.

“Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió junto a una fotografía en la que mostró el traje gris de tres piezas que eligió para la ocasión. El conjunto estaba compuesto por saco y chaleco, camisa blanca, corbata oscura estampada y un detalle floral en la solapa.

Su participación tuvo un significado especial: Rechimuzzi fue quien presentó a Lali y Pedro durante una reunión de amigos en común, después de que la cantante se interesara por el perfil del periodista en redes sociales. De esta manera, el amigo que propició el primer encuentro también tuvo un lugar central en el día en que decidieron formalizar su relación.

Los souvenirs con humor y referencias a la pareja

La originalidad también estuvo presente en los recuerdos que recibieron los invitados. Lejos de los regalos tradicionales, los novios eligieron objetos con frases que recuperaron declaraciones de Lali y jugaron con la popularidad de ambos.

Uno de los souvenirs que más repercusión generó fue una remera blanca con la inscripción “Ni en pedo me caso”. La frase remite a una declaración que la artista había realizado tiempo atrás cuando le preguntaron por la posibilidad de contraer matrimonio. El periodista Matías Mowszet fue uno de los invitados que mostró el diseño en sus redes sociales.

También se repartieron encendedores blancos con otra frase que despertó comentarios: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”. El mensaje apeló con humor a la popularidad de la cantante y a la manera en que su figura suele ocupar el centro de la atención pública.

Los detalles personalizados continuaron en otros elementos de la celebración. Las iniciales “L” y “P”, en referencia a Lali y Pedro, aparecieron en servilletas y cajitas de fósforos, con ilustraciones inspiradas en el anillo de compromiso de la artista.

Otro de los regalos tuvo en cuenta el día después de la fiesta. Los invitados recibieron un pequeño frasco de una preparación bautizada “Lalikal”, pensada para combatir la resaca. La mezcla incluía coco, agua y miel, y estaba acompañada por una indicación que seguía el tono humorístico de los demás souvenirs: “Mañana me lo vas a agradecer”.

La torta de Damián Betular y las fotos de la fiesta

La gastronomía también tuvo un protagonista reconocido. El pastelero Damián Betular estuvo a cargo de la torta de casamiento, una preparación de varios pisos, cercana al metro de altura y decorada en tonos beige, con volados de tela y una estética romántica.

Su traslado se realizó con discreción para preservar la intimidad del evento, aunque algunas imágenes permitieron conocer el resultado. En una de las fotografías que compartió Lali, se la ve sobre los hombros de Pedro mientras corta la torta, en medio de la celebración.

La cantante publicó las primeras postales oficiales el domingo 1° de noviembre. “Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, escribió.

En las imágenes se pudo ver a Lali con un vestido blanco satinado, de breteles finos, espalda descubierta y un largo velo de encaje. Pedro, por su parte, lució un traje beige cruzado y una rosa negra en la solapa. También compartieron fotografías de la firma del acta, la ceremonia al aire libre y el festejo posterior.