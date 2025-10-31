Uno Entre Rios | El País | femicidio

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: empieza hoy el juicio con jurado popular

Instrucciones, alegatos y la declaración de cuatro testigos conforman la jornada de inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

31 de octubre 2025 · 09:44hs
César Sena

César Sena, ex pareja de Cecilia Strzyzowski, llega al debate acusado del delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña por ser partícipes necesarios del femicidio.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, la joven asesinada en junio de 2023, comienza hoy en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia luego de que se haya conformado el jurado popular que dictaminará la culpabilidad o inocencia del Clan Sena y de los encubridores.

Este jueves, luego de tres intensas jornadas, se informó que el jurado popular estará conformado por 12 integrantes titulares, seis hombres y seis mujeres, además de ocho suplentes.

Una mujer de 49 años fue herida de bala por su pareja en una discusión en barrio 72 Viviendas de Paraná. La víctima fue asistida en el hospital San Martín

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Otro femicidio. Un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su exnovia, se tiroteó con sus propios compañeros y transmitió en vivo el momento en que se quitó la vida.

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Cecilia Strzyzowski.jpg

Para este viernes, con el inicio del debate, se desarrolla las instrucciones iniciales, alegatos y luego cuatro testigos prestan testimonio frente al tribunal, confirmaron allegados al caso a la agencia Noticias Argentinas.

El juicio inicia este viernes 31 de octubre y las audiencias serán hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17hs., en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, ubicado sobre la calle Juan B. Justo al 42.

César Sena, ex pareja de la víctima, llega al debate acusado del delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña por ser partícipes necesarios del femicidio.

Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.

