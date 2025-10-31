Rogelio Frigerio: "Ahora hay otra actitud"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, calificó el encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores como “una reunión de trabajo”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, calificó el encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores como “una reunión de trabajo” y aseguró que vio “hay otra actitud” entre la Casa Rosada y las provincias, de cara a las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar tras la victoria en las Elecciones 2025 Legislativas.

“Fue una reunión de trabajo, estuvimos cerca de dos horas y media dialogando con el Presidente y todo su Gabinete sobre los temas más importantes que enfrenta la Argentina de cara al futuro”, señaló Frigerio, al término del encuentro, en declaraciones al canal LN+.

El mandatario entrerriano explicó que el temario incluyó “las reformas estructurales” que la Argentina viene “pateando en los últimos 30 años. “Creo que estamos más cerca que nunca de llevarlas a buen puerto, más allá de la necesaria discusión del Presupuesto que también se debe el país”, aclaró.

Consultado sobre la diferencia con la reunión anterior entre el Gobierno y los mandatarios provinciales, el gobernador consideró que “ahora hay otra actitud”. “Hay una conciencia del Gobierno y de las provincias, que se mostraron predispuestas a colaborar, de que tenemos que trabajar juntos porque estamos frente a una posibilidad histórica”, sostuvo.

El gobernador entrerriano añadió que “la ciudadanía entendió que este es el camino y no hay que volver atrás” y confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre para debatir las reformas que promueve el Ejecutivo.

“La Argentina que viene y que esperan la mayoría de los argentinos: diálogo, responsabilidad y reformas de fondo, duraderas y que generen resultados positivos para la gente. Tenemos la oportunidad y el desafío de hacerlo posible”, publicó el mandatario entrerriano en sus redes sociales.