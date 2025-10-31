Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio: "Ahora hay otra actitud"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, calificó el encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores como “una reunión de trabajo”

31 de octubre 2025 · 10:39hs
Rogelio Frigerio: Ahora hay otra actitud

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, calificó el encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores como “una reunión de trabajo” y aseguró que vio “hay otra actitud” entre la Casa Rosada y las provincias, de cara a las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar tras la victoria en las Elecciones 2025 Legislativas.

“Fue una reunión de trabajo, estuvimos cerca de dos horas y media dialogando con el Presidente y todo su Gabinete sobre los temas más importantes que enfrenta la Argentina de cara al futuro”, señaló Frigerio, al término del encuentro, en declaraciones al canal LN+.

El mandatario entrerriano explicó que el temario incluyó “las reformas estructurales” que la Argentina viene “pateando en los últimos 30 años. “Creo que estamos más cerca que nunca de llevarlas a buen puerto, más allá de la necesaria discusión del Presupuesto que también se debe el país”, aclaró.

Consultado sobre la diferencia con la reunión anterior entre el Gobierno y los mandatarios provinciales, el gobernador consideró que “ahora hay otra actitud”. “Hay una conciencia del Gobierno y de las provincias, que se mostraron predispuestas a colaborar, de que tenemos que trabajar juntos porque estamos frente a una posibilidad histórica”, sostuvo.

El gobernador entrerriano añadió que “la ciudadanía entendió que este es el camino y no hay que volver atrás” y confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre para debatir las reformas que promueve el Ejecutivo.

“La Argentina que viene y que esperan la mayoría de los argentinos: diálogo, responsabilidad y reformas de fondo, duraderas y que generen resultados positivos para la gente. Tenemos la oportunidad y el desafío de hacerlo posible”, publicó el mandatario entrerriano en sus redes sociales.

