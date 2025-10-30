Palmeiras aplastó a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores

Palmeiras logró la remontada ante Liga por 4 a 0 (la ida fue 3 a 0 para los de Ecuador) y se enfrentará a Flamengo en la final de la Copa Libertadores.

Por la Copa Libertadores, Palmeiras goleó 4-0 a Liga de Quito en el Allianz Parque y selló su clasificación a la siguiente instancia con una actuación contundente. El conjunto dirigido por Abel Ferreira fue ampliamente superior y resolvió la serie con jerarquía, goles y una presión asfixiante durante los 90 minutos. Habrá final brasileña en Lima Perú. Palmeira-Flamengo.

Desde el inicio, Palmeiras impuso condiciones ante un Liga de Quito que no logró salir del asedio brasileño. El primer golpe llegó a los 20 minutos , cuando el ex-Talleres, Ramón Sosa Acosta abrió el marcador con una definición precisa tras una buena jugada colectiva.

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Antes del descanso, Bruno de Lara Fuchs (49’ PT) amplió la ventaja de cabeza, coronando una etapa inicial perfecta para el local que se fue al vestuario ganando 2-0.

Veiga, figura y doblete para liquidar el partido

En el complemento, Palmeiras no bajó la intensidad. A los 23 minutos del segundo tiempo, Raphael Cavalcante Veiga marcó el tercero, y el propio mediocampista selló la goleada desde el punto penal a los 36 minutos, decretando el 4-0 final.

Veiga fue la gran figura del encuentro, participando activamente en la generación de juego y aportando dos goles que sentenciaron cualquier intento de reacción de los ecuatorianos.

Cambios y disciplina

Abel Ferreira movió el banco para administrar energías: ingresaron Felipe Anderson, Khellven, Agustín Giay y Aníbal Moreno, entre otros.

El encuentro tuvo varias amonestaciones: Gustavo Gómez, Vitor Roque y Raphael Veiga vieron la amarilla en el local, mientras que José Quintero, Richard Mina y Gabriel Villamil fueron advertidos en Liga.

Palmeiras, otra vez candidato

Con esta goleada, Palmeiras reafirma su condición de favorito en la Copa Libertadores. Su poder ofensivo, la solidez de su mediocampo y la efectividad de Veiga lo consolidan como uno de los equipos más temibles del continente. Liga de Quito, en cambio, se despide del torneo sin poder repetir las actuaciones que lo llevaron a ser protagonista en ediciones anteriores.