Exigen que Javier Milei se disculpe por acto discriminatorio

La Asociación Síndrome de Down Argentina exigió que Javier Milei pida disculpas por apoyar un acto discriminatorio hacia las personas con síndrome de Down

A través de un posteo en sus redes sociales Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de la Asociación Síndrome de Down Argentina (ASDRA) exigió que el presidente, Javier Milei, pida disculpas por un "acto discriminatorio" al haber dado "me gusta" a una publicación en la que se burlaban del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

"Este lunes, el presidente Milei respaldó mensajes en X que se burlaban de Torres por, supuestamente, no abrir su cuenta de correo electrónico", explicó Kantor, "Uno de los 'me gusta' que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".