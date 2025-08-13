La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER puso fecha a su 21° Jornada de la Industria. En esta oportunidad, se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre en el CPC de Paraná,

Alfonso Prat Gat disertará en la Jornada de la Industria organizado por la UIER.

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) puso fecha a su 21° Jornada de la Industria. En esta oportunidad, se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con la disertación de renombrados expositores. Se prevé la presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales; del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Martín Rappallini, además de empresarios de la provincia y la región.

"La industria que queremos en Entre Ríos", es el lema de la presente edición, en la que se reflexionará sobre los desafíos que atraviesan las empresas en el corto y mediano plazo. En ese sentido, se abordará la modernización laboral y las transformaciones en el mundo del trabajo, las oportunidades del escenario internacional, la coyuntura económica y política, además de la agenda de la competitividad.

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Los disertante de la UIER

Confirmó su disertación el economista Alfonso Prat-Gay, expresidente del Banco Central (2002-2004) y exministro de Hacienda de la Nación (2015-2016). También estarán presentes Darío Sztajnszrajber, reconocido escritor, filósofo y divulgador de filosofía; y Marcelo Elizondo, destacado especialista en negocios internacionales.

En otro panel también se contará con la exposición de Sebastián Etchemendy, doctor en Ciencia Política; Gerardo Martínez, secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); junto con autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Salud de la Nación.

Más información: https://uier.org.ar/21-jornada-de-la-industria/