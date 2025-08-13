Uno Entre Rios | La Provincia | UIER

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER puso fecha a su 21° Jornada de la Industria. En esta oportunidad, se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre en el CPC de Paraná,

13 de agosto 2025 · 18:18hs
Alfonso Prat Gat disertará en la Jornada de la Industria organizado por la UIER.

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) puso fecha a su 21° Jornada de la Industria. En esta oportunidad, se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con la disertación de renombrados expositores. Se prevé la presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales; del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Martín Rappallini, además de empresarios de la provincia y la región.

"La industria que queremos en Entre Ríos", es el lema de la presente edición, en la que se reflexionará sobre los desafíos que atraviesan las empresas en el corto y mediano plazo. En ese sentido, se abordará la modernización laboral y las transformaciones en el mundo del trabajo, las oportunidades del escenario internacional, la coyuntura económica y política, además de la agenda de la competitividad.

Los disertante de la UIER

Confirmó su disertación el economista Alfonso Prat-Gay, expresidente del Banco Central (2002-2004) y exministro de Hacienda de la Nación (2015-2016). También estarán presentes Darío Sztajnszrajber, reconocido escritor, filósofo y divulgador de filosofía; y Marcelo Elizondo, destacado especialista en negocios internacionales.

En otro panel también se contará con la exposición de Sebastián Etchemendy, doctor en Ciencia Política; Gerardo Martínez, secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); junto con autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Salud de la Nación.

Más información: https://uier.org.ar/21-jornada-de-la-industria/

Dejanos tu comentario