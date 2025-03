Elisa Carrió será candidata en Buenos Aires: "Milei y su hermana son marginales"

"Todo el mundo sabía que Milei y su hermana son marginales. No tienen aportes, su padre tiene mucho que ver… son marginales. Así como dije en 2013 el cajero es De Vido y después Lázaro Báez, la cajera es Karina", afirmó.

Y continuó: "se que Karina escribió la marca Milei en Argentina y esto tiene relación con los fondos que están estableciendo… es tan grosero todo. La sociedad ahora no lo quiere ver. Lo va a ver cuando venga la crisis y ahí me van a decir 'ay Lilita tenías razón'".

Con respecto a la denuncia, Carrió dijo que "es cuestión de tener paciencia". "Yo creo que el fiscal Taiano va a acumular la prueba, que Servini de Cubría (a quien quiero y respeto) no va a hacer nada, porque hay que estar con el sistema. Esto no va a salir ahora, pero va a salir después. Va a salir por el exterior".

"No se lo voy a pedir el juicio político como no se lo pedí a Kirchner. Los actos de corrupción ya se cometieron. Tengo muchos testimonios. Pero no será ahora, será el año que viene", destacó.

"Lilita" también se refirió al nombramiento por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo calificó como "inconstitucional".

Asimismo, dijo que respaldará el acuerdo del Gobierno con el FMI: "Tenemos el deber de acompañar el acuerdo con el Fondo. Fue lo que hicimos con el acuerdo que propuso el gobierno de Alberto Fernández. La única condición que vamos a poner para acompañar el acuerdo con el fondo es que no se utilice para planchar el dólar".