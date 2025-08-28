Uno Entre Rios | El País | Guillermo Francos

Blanca Osuna apuntó contra Guillermo Francos por el Puerto de Paraná

“Solicité al Jefe de Gabinete que que aclare adónde se están trasladando esos bienes", sostuvo la diputada nacional, Blanca Osuna.

28 de agosto 2025 · 07:55hs
Blanca Osuna apuntó contra Guillermo Francos por el Puerto de Paraná

Blanca Osuna apuntó contra Guillermo Francos por el Puerto de Paraná

En la sesión informativa de este miércoles en la Cámara de Diputados, la diputada nacional, Blanca Osuna, cuestionó con dureza al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por esquivar sistemáticamente las respuestas a las preguntas presentadas con anticipación. “El Jefe de Gabinete se presentó a cumplir un trámite, no a dar explicaciones”, señaló Osuna.

La legisladora entrerriana subrayó que las preguntas que le realizó al Jefe de Gabinete y que debía responder por escrito son temas prioritarios para el país y para Entre Ríos: la contaminación en el Río Uruguay y la inacción de la Cancillería; la falta de claridad sobre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la licitación de la Hidrovía; el congelamiento de las becas Progresar; los convenios de infraestructura escolar en Entre Ríos; y las irregularidades en contratos de Educ.ar.

Guillermo Francos estuvo cerca de seis horas en la Cámara de Diputados.

Guillermo Francos eludió preguntas y fue blanco de chicanas en Diputados

En medio del escándalo por coimas en Andis y el fentanilo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos brinda un nuevo informe de gestión en la Cámara de Diputados

Guillermo Francos presenta su informe en Diputados

LEER MÁS: Guillermo Francos eludió preguntas y fue blanco de chicanas en Diputados

Patrmonio histórico del Puerto

En su intervención, Osuna abordó la reciente situación del Puerto de Paraná, en particular, la de la Delegación Paraná Medio. Recordó, a raíz de la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el 1° de agosto el Gobernador Frigerio anunció un convenio por el cual se transfiere a la provincia la Delegación Paraná Medio, tomando posesión de este terreno. "Es llamativo que el 25 de agosto pasado se realizó ante la Policía de Seguridad de Prefectura una denuncia por el traslado de bienes históricos, planos hidrográficos, fotografías y demás elementos pertenecientes a la historia de la ciudad y su entorno, sin que se halla dado a conocer inventario alguno, acción llevada a cabo por una empresa privada. El riesgo de pérdida y daño sobre ese patrimonio cultural existe en tanto no se de a conocer Convenio e inventario y compromiso de resguardo que exigimos".

“Solicité al Jefe de Gabinete que proporcione el inventario o relevamiento del patrimonio, que aclare adónde se están trasladando esos bienes y que se garantice su devolución a la Provincia de Entre Ríos, asegurando su registro para su conservación. Estos bienes constituyen un patrimonio histórico de la Ciudad de Paraná, relacionado profundamente con su identidad. Además, exigí conocer los detalles del convenio firmado por el Gobernador y Nación que habilitó esta transferencia”, detalló la diputada.

Medicamentos

En relación al escándalo de medicamentos, Osuna remarcó en su postura en redes: “Si yo vinculo lo que está pasando en Entre Ríos con OSER y los audios de Spagnuolo, la verdad me empiezan a generar más dudas los intereses del gran negocio de los medicamentos. Francos tenía que dar respuestas claras y eligió el silencio”, afirmó, en referencia al caso que compromete a funcionarios y prestadores del sistema de salud.

Además, la diputada cuestionó la falta de definiciones sobre la situación de las personas con discapacidad: “No hubo una sola palabra sobre la ANDIS, sobre las denuncias de coimas y sobre la desesperante situación de miles de familias que esperan respuestas. El Estado está incumpliendo su deber constitucional y Francos lo encubre”, denunció.

La legisladora concluyó: “El Congreso no es una escribanía del Ejecutivo. Los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas. Hoy Francos demostró que el Gobierno no tiene ni voluntad ni capacidad de dar respuestas a los problemas reales del país”.

Guillermo Francos Blanca Osuna Jefe de Gabinete puerto
Noticias relacionadas
l Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Diego Spagnuolo.

El Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Spagnuolo: habló Francos

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes.

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes

Anses informó que finaliza el pago a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, junto con la Prestación por Desempleo del Plan 1.

ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

Ver comentarios

Lo último

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Ultimo Momento
62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Industria textil sufre por las plataformas de venta online

Industria textil sufre por las plataformas de venta online

Policiales
Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Ovación
Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

APB: Estudiantes recuperó su condición de líder en el Torneo Clausura

APB: Estudiantes recuperó su condición de líder en el Torneo Clausura

La provincia
Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario