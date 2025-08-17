Elecciones 2025: Luis Petri y Patricia Bullrich serán candidatos de LLA

La ministra de Seguridad participará para ser representante de CABA en el Senado y el ministro de Defensa irá por un lugar en Diputado en representación de Mendoza.

La ministra de Seguridad participará para ser representante de CABA en el Senado mientras que el ministro de Defensa irá por un lugar en Diputado en representación de Mendoza. Ambos estarán en la Boleta Unica de la Libertad Avanza.sábado 16 de agosto de 2025 | 16:36hs.

A un día del cierre de listas en el marco de las elecciones legislativas nacionales, Luis Petri y Patricia Bullrich anunciaron que serán candidatos en Boleta Unica de la Libertad Avanza el próximo 26 de octubre.

La ministra de Seguridad será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. “Me presento para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Milei”, comunicó en su cuenta de X.

Mientras que el ministro de Defensa buscará obtener una banca en Diputados por Mendoza. En su anuncio recalcó que aceptó con “orgullo” el ofrecimiento del Presidente. Además les envió un mensaje a los mendocinos: “Voy a trabajar por una provincia que refuerce su peso en el debate nacional”.

Cabe recordar que tanto en CABA como en Mendoza la Libertad Avanza competirá a través de Alianzas. En CABA se unió al PRO mientras que en Mendoza irá junto a la UCR.