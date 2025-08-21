Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay recorrieron Ibicuy.

El candidato a senador nacional, Adán Bahl, y los candidatos a diputados, Guillermo Michel y Marianela Marclay, estuvieron este jueves en Ibicuy.

Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, estuvieron con docentes que plantearon diversas necesidades y problemáticas, particularmente, la caída de partidas para comedores. También se reunieron con representantes del Club Fluvial que atraviesa dificultades por los tarifazos y la falta de apoyo gubernamental.

Docentes de la Escuela N°30 Ejército Argentino manifestaron problemas vinculados al transporte público para trasladarse en los caminos rurales, a la falta de insumos laborales y de provisión de servicios básicos como el agua.

Asimismo, señalaron una importante disminución de la partida destinada a alimentos para comedores, de alrededor del 50%.

Por otro lado, los candidatos se reunieron con referentes del Club Social y Deportivo Fluvial que enfrentan dificultades generadas por el incremento del costo de la energía y la ausencia de programas de gobierno destinados al fomento del deporte y al mantenimiento y desarrollo de infraestructura edilicia.

“Vemos como el ajuste del gobierno nacional y el desgobierno provincial impactan en la vida cotidiana de los entrerrianos. La educación, la salud y el trabajo se deterioran día a día”, expresaron.