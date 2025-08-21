Uno Entre Rios | La Provincia | Adán Bahl

Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay recorrieron Ibicuy

El candidato a senador nacional, Adán Bahl, y los candidatos a diputados, Guillermo Michel y Marianela Marclay, estuvieron este jueves en Ibicuy.

21 de agosto 2025 · 21:37hs
Adán Bahl

Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay recorrieron Ibicuy.

Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, estuvieron con docentes que plantearon diversas necesidades y problemáticas, particularmente, la caída de partidas para comedores. También se reunieron con representantes del Club Fluvial que atraviesa dificultades por los tarifazos y la falta de apoyo gubernamental.

LEER MÁS: Estos son los candidatos de Fuerza Entre Ríos, la alianza del peronismo

Sobre la recorrida por Ibicuy

El candidato a senador nacional, Adán Bahl, y los candidatos a diputados, Guillermo Michel y Marianela Marclay, estuvieron este jueves en Ibicuy, donde mantuvieron encuentros con distintos sectores.

estos son los candidatos de fuerza entre rios, la alianza del peronismo

Estos son los candidatos de Fuerza Entre Ríos, la alianza del peronismo

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida por la ciudad de Concordia,

Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Docentes de la Escuela N°30 Ejército Argentino manifestaron problemas vinculados al transporte público para trasladarse en los caminos rurales, a la falta de insumos laborales y de provisión de servicios básicos como el agua.

Asimismo, señalaron una importante disminución de la partida destinada a alimentos para comedores, de alrededor del 50%.

Por otro lado, los candidatos se reunieron con referentes del Club Social y Deportivo Fluvial que enfrentan dificultades generadas por el incremento del costo de la energía y la ausencia de programas de gobierno destinados al fomento del deporte y al mantenimiento y desarrollo de infraestructura edilicia.

“Vemos como el ajuste del gobierno nacional y el desgobierno provincial impactan en la vida cotidiana de los entrerrianos. La educación, la salud y el trabajo se deterioran día a día”, expresaron.

Adán Bahl Guillermo Michel Marianela Marclay Ibicuy
Noticias relacionadas
Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná. 

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa.

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

El pedido de expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola fue cursado por UCR Activa al Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

En la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas en los últimos días superaron ampliamente los promedios históricos de agosto, según SMN

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Ver comentarios

Lo último

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Ultimo Momento
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

La provincia
Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Dejanos tu comentario