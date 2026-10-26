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El PRO se diferencia de Milei y felicita a Lula tras la reelección

Con un comunicado en la red social X, el partido fundado y presidido por Mauricio Macri expresó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales

26 de octubre 2026 · 11:49hs
El PRO se diferencia de Milei y felicita a Lula tras la reelección

El PRO felicitó este lunes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección y expresó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales, en una postura que marca diferencias con el presidente Javier Milei, quien hasta esta mañana no había saludado públicamente al mandatario brasileño por su triunfo electoral.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el partido fundado por Mauricio Macri destacó la importancia de preservar los vínculos entre ambos países, luego de la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje celebrado este domingo.

"El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente", expresó el PRO.

Pilar fundamental

En el mismo mensaje, la fuerza política subrayó que la relación entre la Argentina y Brasil constituye un eje central de la política exterior. "Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática", sostuvo.

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El PRO se diferencia de Milei y felicita a Lula tras la reelección

El comunicado concluyó con una felicitación directa al mandatario brasileño: "Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral".

La posición del PRO contrasta con la actitud de Milei, quien durante la campaña electoral brasileña había respaldado a Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, y hasta la mañana de este lunes no había emitido una felicitación pública a Lula.

El pronunciamiento del partido de Macri se suma a los saludos de distintos dirigentes y mandatarios de la región que reconocieron la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

La reelección de Lula abre una nueva etapa en la relación bilateral entre la Argentina y Brasil, principales socios del Mercosur, en medio de las diferencias políticas e ideológicas que mantienen sus respectivos presidentes.

PRO Milei Lula reelección
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