Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Los días 19, 20 y 21 de septiembre la ciudad de Santa Fe será el escenario del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego, con el objetivo de dar respuesta y construir colectivamente, desde la evidencia y la participación, una transición hacia modelos de gestión del fuego que reduzcan riesgos, restauren paisajes y mejoren la gobernanza territorial en Argentina.
Los días 19, 20 y 21 de septiembre la ciudad de Santa Fe será el escenario del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego.
Primer encuentro nacional
El evento es organizado en forma conjunta por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Secretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Provincia de Santa Fe, el Centro de Investigación y Transferencia de la Universidad Nacional de Rafaela y Cobra Collective, en el marco del Proyecto Fire Adapt.
La sede será el auditorio del Museo de la Constitución, sito en Av. Circunvalación y 1 de Mayo, y el horario de inicio de la primera jornada está previsto para las 14.
Durante el encuentro se combinarán conferencias magistrales, mesas técnicas, casos provinciales y espacios para la voz de pobladores locales, a fin de articular ciencia y políticas públicas para el abordaje de temáticas relacionadas con Manejo Integral del Fuego (MIF).
Con este diseño se busca construir una hoja de ruta nacional hacia el MIF que clarifique roles y responsabilidades intersectoriales (niveles nacional, provincial y municipal; comunidades; instituciones académicas y organizaciones técnicas); la difusión y adaptación de directrices internacionales para su implementación en provincias; el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas (brigadas, monitoreo satelital y local, protocolos de salud por exposición a humo) y la visibilización y legitimación de conocimientos tradicionales y usos culturales del fuego, con el fin de evitar la criminalización de prácticas locales y promover marcos normativos inclusivos.
Hacia un enfoque integrado y participativo
Los recientes episodios ocurridos en Argentina, como los grandes incendios en el Delta del Paraná en 2020, evidenciaron impactos ambientales, sanitarios y sociales de gran magnitud y señalaron tensiones entre políticas de supresión y prácticas locales de uso del fuego. Estos hechos muestran la necesidad de enfoques integrados, participativos y territorializados que reduzcan riesgos y restauren la capacidad de gestión local.
Las directrices y experiencias internacionales recopiladas por la FAO y por especialistas en MIF ofrecen un marco técnico y operativo —centrado en la evaluación de riesgos, la reducción preventiva, la preparación y respuesta adecuada, la recuperación y la inclusión comunitaria— que debe ser contextualizado y operativizado para la realidad argentina.
En este sentido, este primer encuentro pretende motivar y poner en agenda líneas bases de principios y prioridades de acción para avanzar hacia el MIF en Argentina. El impacto esperado abarca la reducción de costos operativos y de pérdidas ambientales derivadas de estrategias de supresión exclusiva, la disminución de emisiones extremas por incendios incontrolados y el fortalecimiento de la gobernanza multi-actor, con mayor articulación entre todos los sectores involucrados (ambientales, sociales, de la salud, protección civil, etc.)
Inscripción
El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad, con inscripción en este formulario
Los cupos son limitados.