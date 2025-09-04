Uno Entre Rios | El País | Santa Fe

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Los días 19, 20 y 21 de septiembre la ciudad de Santa Fe será el escenario del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego.

4 de septiembre 2025 · 14:51hs
Los días 19, 20 y 21 de septiembre la ciudad de Santa Fe será el escenario del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego, con el objetivo de dar respuesta y construir colectivamente, desde la evidencia y la participación, una transición hacia modelos de gestión del fuego que reduzcan riesgos, restauren paisajes y mejoren la gobernanza territorial en Argentina.

Primer encuentro nacional

El evento es organizado en forma conjunta por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Secretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Provincia de Santa Fe, el Centro de Investigación y Transferencia de la Universidad Nacional de Rafaela y Cobra Collective, en el marco del Proyecto Fire Adapt.

LEER MÁS: Incendios: Entre Ríos decretó la Emergencia Ambiental

La sede será el auditorio del Museo de la Constitución, sito en Av. Circunvalación y 1 de Mayo, y el horario de inicio de la primera jornada está previsto para las 14.

Durante el encuentro se combinarán conferencias magistrales, mesas técnicas, casos provinciales y espacios para la voz de pobladores locales, a fin de articular ciencia y políticas públicas para el abordaje de temáticas relacionadas con Manejo Integral del Fuego (MIF). Se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en el Museo de la Constitución, organizado por la FICH, Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, UNRaf y Cobra Collective, en el marco del proyecto Fire Adapt.

Con este diseño se busca construir una hoja de ruta nacional hacia el MIF que clarifique roles y responsabilidades intersectoriales (niveles nacional, provincial y municipal; comunidades; instituciones académicas y organizaciones técnicas); la difusión y adaptación de directrices internacionales para su implementación en provincias; el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas (brigadas, monitoreo satelital y local, protocolos de salud por exposición a humo) y la visibilización y legitimación de conocimientos tradicionales y usos culturales del fuego, con el fin de evitar la criminalización de prácticas locales y promover marcos normativos inclusivos.

Hacia un enfoque integrado y participativo

Los recientes episodios ocurridos en Argentina, como los grandes incendios en el Delta del Paraná en 2020, evidenciaron impactos ambientales, sanitarios y sociales de gran magnitud y señalaron tensiones entre políticas de supresión y prácticas locales de uso del fuego. Estos hechos muestran la necesidad de enfoques integrados, participativos y territorializados que reduzcan riesgos y restauren la capacidad de gestión local.

Las directrices y experiencias internacionales recopiladas por la FAO y por especialistas en MIF ofrecen un marco técnico y operativo —centrado en la evaluación de riesgos, la reducción preventiva, la preparación y respuesta adecuada, la recuperación y la inclusión comunitaria— que debe ser contextualizado y operativizado para la realidad argentina.

En este sentido, este primer encuentro pretende motivar y poner en agenda líneas bases de principios y prioridades de acción para avanzar hacia el MIF en Argentina. El impacto esperado abarca la reducción de costos operativos y de pérdidas ambientales derivadas de estrategias de supresión exclusiva, la disminución de emisiones extremas por incendios incontrolados y el fortalecimiento de la gobernanza multi-actor, con mayor articulación entre todos los sectores involucrados (ambientales, sociales, de la salud, protección civil, etc.)

Inscripción

El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad, con inscripción en este formulario

Los cupos son limitados.

Santa Fe fuego septiembre UNL Encuentro
