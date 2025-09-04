Uno Entre Rios | El País | Senado

El Senado sostuvo la ley de discapacidad y expuso su fragilidad parlamentaria

Con el escándalo de los audios como telón de fondo, el Senado de la nación revirtió por primera vez un veto de esta gestión y sostuvo la ley de discapacidad.

4 de septiembre 2025 · 16:59hs
El Senado sostuvo la ley de discapacidad y expuso su fragilidad parlamentaria de javier Milei. 

El Senado sostuvo la ley de discapacidad y expuso su fragilidad parlamentaria de javier Milei. 

En una muestra de contundencia, la oposición en el Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad y el Poder Ejecutivo deberá aplicarla, pese a que Javier Milei decidió vetarla.

La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor y desnudó como nunca la fragilidad parlamentaria del oficialismo. Logró 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Es el primer veto que el Congreso le voltea a la administración libertaria.

senado abrio el debate sobre la creacion del regimen de consorcios camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries.

El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

LEER MÁS: En Paraná se expresaron contra el veto: "La discapacidad no es variable de ajuste"

Sobre la ley de discapacidad

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

El mazazo de la oposición se da a tres días de la elección bonaerense y expone la estrategia política endeble de La Libertad Avanza (LLA), que se defendió prácticamente en soledad: el rechazo de los siete libertarios solo fue acompañado por la bullrichista cordobesa Carmen Álvarez Rivero, de Pro.

Reforma de DNU

La reforma sobre DNU no implica erogaciones, pero sí tiene efectos institucionales. Un arco amplio -UP, parte de la UCR, Pro y bloques provinciales- propone ajustar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio más restrictivo al tratamiento de DNU y de facultades delegadas del Poder Ejecutivo. La ley 26.122, sancionada en 2006, instauró la “sanción ficta”: si el Congreso guarda silencio, los decretos siguen vigentes y pueden quedar convalidados si una de las cámaras los aprueba.

El nuevo texto invierte esa lógica: exige ratificación explícita de ambas cámaras para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida; si no hay pronunciamiento en ese lapso, el decreto cae.

Con dictamen firmado, la iniciativa necesita mayoría simple para obtener media sanción en el Senado. La última palabra la tendrá Diputados, señala La Nación.

Tema pendiente

Quedó para la próxima sesión -prevista para la semana que viene- el pedido de interpelación a la secretaria General, Karina Milei, por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que describen un presunto esquema de coimas y la señalan como beneficiaria final. Lo confirmó el jefe del bloque UP, José Mayans, al ingresar al Senado.

Les dará tiempo para reunir las adhesiones necesarias: sin dictamen, el tratamiento sobre tablas exige dos tercios, un umbral que parte de la oposición se resistió a derribar para no quedar alineada con una jugada que el kirchnerismo empuja en clave electoral.

Senado Ley de discapacidad Veto
Noticias relacionadas
Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

dia de la historieta: por que se celebra cada 4 de septiembre en argentina

Día de la Historieta: por qué se celebra cada 4 de septiembre en Argentina

El Gobierno les permitirá a los puestos de diarios y revistas que presten servicios de correo a partir de este viernes 

El Gobierno desreguló la venta de diarios y revistas y ahora podrán prestar servicio de correo 

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

Ultimo Momento
El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

El Senado sostuvo la ley de discapacidad y expuso su fragilidad parlamentaria

El Senado sostuvo la ley de discapacidad y expuso su fragilidad parlamentaria

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Policiales
Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Ovación
El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

La provincia
UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Dejanos tu comentario