Paraná tendrá un Torneo de Ajedrez Rápido

El torneo de ajedrez se desarrollará ordenando los jugadores de acuerdo con su ranking y luego se enfrentan a rivales según los resultados que van obteniendo.

La competencia de ajedrez reunirá a jugadores de distintos niveles y edades y se disputará este sábado desde las 15.30. Habrá seis partidas para todos los participantes y premios en dinero para los primeros puestos.

Este sábado se disputará un nuevo torneo abierto de ajedrez en Paraná, una competencia que reunirá a jugadores de distintas edades y niveles, desde quienes tendrán su primera experiencia en un certamen hasta ajedrecistas con una importante trayectoria competitiva.

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En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Germán Yujnovsky, profesor y uno de los organizadores, explicó que el torneo es impulsado por un equipo integrado también por Gabriel Vizuela y el árbitro nacional Bruno Werner. "Somos un equipo que damos clase de ajedrez en la Alianza Francesa y se suma también el árbitro nacional Bruno Werner. Dentro del ambiente y de la escuela de ajedrez lo organizamos entre varios porque es una tarea compleja", señaló.

La competencia tendrá modalidad abierta, por lo que podrán participar jugadores sin importar su edad, categoría o si cuentan con ranking nacional. "Puede jugar cualquiera que quiera jugar, puede tener ranking nacional o no, no importa la edad ni la categoría", explicó Yujnovsky.

El torneo se desarrollará bajo el denominado sistema suizo, mediante el cual los jugadores son ordenados inicialmente de acuerdo con su ranking y luego se enfrentan a rivales según los resultados que van obteniendo. Todos los participantes disputarán seis partidas.

Jugadores de distintos niveles

Uno de los atractivos de la competencia será justamente la posibilidad de compartir tablero entre ajedrecistas con diferentes niveles de experiencia.

"Van a jugar de todos los niveles. Va a haber chicos que juegan su primer torneo y también gente que compite constantemente, chicos que ya compiten en los argentinos y han tenido buenos resultados", contó el organizador.

Entre los participantes habrá jugadores con experiencia y títulos obtenidos en diferentes competencias, pero también quienes recién comienzan a acercarse al mundo competitivo. Para Yujnovsky, esa combinación es una de las características más interesantes de los torneos abiertos.

Además de la clasificación general, habrá premios especiales para distintas categorías, entre ellos al mejor infantil, mejor no rankeado y mejor jugador de la categoría supra, destinada a los veteranos.

"El mejor no rankeado es más para la gente que no ha jugado torneos", explicó Yujnovsky, quien destacó que estas categorías permiten que los participantes puedan competir por objetivos más allá del primer puesto de la clasificación general.

Premios

La competencia tendrá una importante escala de premios para los primeros puestos. El ganador recibirá 100.000 pesos, mientras que el segundo obtendrá 70.000, el tercero 50.000 y el cuarto 20.000 pesos.

El torneo se realizará por primera vez en la Fundación Institucional, un espacio que cuenta con capacidad para alrededor de 40 jugadores. Según explicó Yujnovsky, las inscripciones tuvieron una muy buena respuesta y se acercaron jugadores de diferentes localidades de Entre Ríos y también de Santa Fe. "Están todos invitados. Lo único que hay que hacer es estar en silencio y con el celular sin sonar, muteado, porque son partidas rápidas", aclaró.

Una escuela que sigue creciendo

Yujnovsky también se refirió al trabajo que realizan desde la escuela de ajedrez, que actualmente funciona en el edificio de la Alianza Francesa. Allí concurren habitualmente entre 20 y 30 alumnos, aunque la cantidad varía de acuerdo con el momento del año.

La propuesta contempla tanto grupos de competencia, conformados por chicos que participan habitualmente de torneos, como talleres para quienes recién comienzan a familiarizarse con el juego.

"Hay un grupo fijo de chicos que compiten, que se entrenan. Y después tenemos el taller de los chicos que empiezan durante todo el año", explicó.

Para el profesor, el ajedrez atraviesa actualmente un período de gran crecimiento. Consideró que la pandemia contribuyó a su expansión debido a la posibilidad de jugar y estudiar de manera virtual, mientras que la serie Gambito de dama también acercó a muchas mujeres a la disciplina.

A ese fenómeno se sumó, según Yujnovsky, la aparición de Faustino Oro, el joven ajedrecista argentino al que definió como "el Messi del ajedrez". "Eso al ajedrez argentino también le ayuda un montón", afirmó.

Ajedrez y psicología

Yujnovsky es además psicólogo y docente de dibujo y pintura. Desde su profesión, encontró en el ajedrez una herramienta con múltiples posibilidades para trabajar diferentes aspectos del pensamiento.

"El ajedrez para la psicología sirve un montón", sostuvo. Explicó que trabaja con juegos en talleres y en espacios interdisciplinarios destinados a niños, donde el ajedrez puede incorporarse como una herramienta.

En ese sentido, destacó que el juego permite desarrollar capacidades vinculadas al pensamiento y la planificación. "Tengo amigos abogados que me dicen que el ajedrez les ayuda un montón para pensar, ingenieros ni hablar, músicos ni hablar. Así que el ajedrez es buenísimo", concluyó.

Con una convocatoria que ya reúne a jugadores de diferentes puntos de la región, el torneo de este sábado se presenta como una oportunidad para disfrutar de la competencia y, al mismo tiempo, acercarse a una disciplina que continúa sumando nuevos jugadores.