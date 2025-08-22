Desde Qatar preguntaron si podrían quedarse con Miguel Merentiel a cambio de USD 10.000.000, pero en Boca, por el momento, dijeron que no.

Miguel Merentiel, una de las piezas más importantes del Boca de Russo, es pretendido por el fútbol catarí. En las últimas horas,habría existido un llamado a Brandsen 805 desde ese país, preguntando si por una cifra cercana a los USD 10.000.000 el delantero podría salir, pero la respuesta fue negativa.Vale aclarar que no se trató de una oferta, sino de un sondeo.

El uruguayo tiene contrato con la institución hasta diciembre del 2027, vínculo que se extendió a comienzos del 2024. Además, posee una cláusula de rescisión de USD 18.000.000. Si bien, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estaría dispuesta a negociarlo, no lo van a regalar y deberían ofrecer una cifra cercana a la de la cláusula para dejarlo ir.

Lo cierto es que Merentiel llamó la atención de varios clubes, sobre todo luego de su gran rendimiento en el Mundial de Clubes, torneo en el que le convirtió ante Benfica y el recordado golazo a Bayern Munich. Además de algunos intereses informales desde España y México, hace un mes desde Dubai preguntaron si podrían quedarse con él a cambio de USD 7.000.000, monto que en el Xeneize consideraron insuficiente. Sin embargo, nunca llegó una propuesta formal.

Boca, atento a una oferta por Miguel Merentiel del fútbol de Qatar

Miguel Merentiel Boca 2 Boca, atento a una oferta por Miguel Merentiel del fútbol de Qatar

A pesar de ser uno de los favoritos del público, la Bestia no atraviesa un buen momento futbolístico. Lleva siete partidos sin convertir y su nivel descendió considerablemente desde la cita en Estados Unidos. A pesar de ello, mantendrá su lugar en el once titular, al igual que Édison Cavani.

El futbolista de 29 años tuvo un desencuentro con Miguel Ángel Russo, en el duelo ante Huracán: el uruguayo saltó a la cancha junto al resto de sus compañeros para disputar los segundos 45 minutos, pero el técnico optó por qué Milton Giménez ingrese en su lugar a último momento. Sorprendido por la decisión del DT, el uruguayo se retiró directamente al vestuario, donde habría roto una de las ventanas de la puerta de entrada.

Luego de una profunda charla, las partes clarificaron lo ocurrido y se determinó que no haya sanción para el futbolista, quien continúo en la consideración del cuerpo técnico y se mantiene como uno de los estandartes del plantel.