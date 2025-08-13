Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios

Tras el paro, el Gobierno nacional anunció este miércoles que otorgará un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades.

13 de agosto 2025 · 20:45hs
El Gobierno nacional otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios.

El Gobierno nacional y Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció este miércoles que otorgará un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre los meses de septiembre y noviembre.

La medida, que incluye un 3,95% en los salarios de agosto, se anunció tras el paro nacional que realizó el personal de las universidades este lunes.

El Gobierno nacional ensayó una especie de argumento para justificar la decisión del presidente Javier Milei. 

Además, de forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

El Gobierno nacional recordó que durante 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, mientras que en "gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización".

"Desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%", enfatizó el gobierno nacional.

El Ministerio también expresó que "las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional".

gobierno nacional Universidades aumento
