Tras el paro, el Gobierno nacional anunció este miércoles que otorgará un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades.

El Gobierno nacional otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios.

El Gobierno nacional y Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció este miércoles que otorgará un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre los meses de septiembre y noviembre.

La medida, que incluye un 3,95% en los salarios de agosto, se anunció tras el paro nacional que realizó el personal de las universidades este lunes.

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

"No hay plata": el Gobierno nacional justificó el veto al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad

Además, de forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

El Gobierno nacional recordó que durante 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, mientras que en "gastos de funcionamiento, durante todo el 2023 y pese a la inflación registrada ese año, el gobierno de Alberto Fernández no aplicó ninguna actualización".

"Desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%", enfatizó el gobierno nacional.

El Ministerio también expresó que "las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional".