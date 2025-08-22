Uno Entre Rios | Ovación | Entrerriana

Triple presencia entrerriana en el Campus U17 de la Confederación Argentina de Básquet

La triple presencia entrerriana se da gracias a las convocatorias de Santina Cherot, Florencia Losada y Rosario Jovanovich. El campus será del 25 al 28.

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) lanzó un nuevo campus de desarrollo con el objetivo de comenzar la preparación para el Sudamericano U17 de Paraguay, que se disputará del 20 al 26 de octubre y otorgará tres plazas para la AmeriCup U18 de 2026. Para ello, se organizaron dos campus de entrenamientos divididos por zonas (Norte y Sur), en los que las jugadoras llevarán a cabo evaluaciones físicas, trabajos de técnica individual y la incorporación de conceptos de juego.

En la convocatoria de la Zona Norte aparecen tres representantes entrerrianas:

Santina Cherot (Regatas Uruguay), quien ya vistió la camiseta argentina en el Sudamericano U15 de 2024 —donde finalizó como máxima asistidora del torneo (3.8 por partido)— y en la AmeriCup U16 de este año.

Florencia Losada (Tomás de Rocamora), también con experiencia internacional en ambos torneos, destacándose por su defensa e intensidad en el juego.

Rosario Jovanovich (Paracao), que recibió su primer llamado a la Selección Argentina. Tal como mencionamos el 6 de julio, tras su actuación en la Liga Provincial U17: “Por rendimiento y crecimiento sostenido, Rosario Jovanovich es una firme candidata a vestir la camiseta de la Selección Argentina (desde hace tiempo). Su presente respalda esa proyección que viene consolidándose desde hace varios años.” Ahora, tendrá la oportunidad de mostrarse en el CeNARD y competir por un lugar entre las 12 que viajarán al Sudamericano.

El Campus U17 Zona Norte se llevará a cabo del 25 al 28 de agosto en el CeNARD y reunirá a 17 jugadoras provenientes de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, Salta y Misiones.

