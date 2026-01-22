Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

El Gobierno nacional adujo irregularidades financieras y fallas de infraestructura e intervino el Puerto de Ushuaia. Qué dijo el gobernador Gustavo Melella

22 de enero 2026 · 14:38hs
El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses por irregularidades financieras y fallas de infraestructura. La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial y tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal.

Gustavo Mellela gobernador de Tierra del Fuego intervención puerto 1

El organismo nacional fundamentó la decisión tras verificar que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.

El predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe.

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

El Gobierno nacional publicó las condiciones para mantener los subsidios energéticos. 

Subsidios energéticos: el Gobierno nacional publicó las condiciones para mantenerlos

Asimismo, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.

LEER MÁS: Javier Milei hizo anuncios ante la jefa del Comando Sur de Estados Unidos

La resolución también establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque la ejecución de esta sanción específica se encuentra diferida para evitar la interrupción de la actual temporada de cruceros 2025-2026 y no afectar el abastecimiento de la región.

No obstante, la intervención administrativa sobre la maquinaria, instalaciones y gestión de fondos es de cumplimiento inmediato. Para la gestión de la intervención, la ANPyN solicitó la colaboración técnica y de recursos a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.).

Gustavo Mellela gobernador de Tierra del Fuego intervención puerto

Qué dijo el gobernador Gustavo Melella

A través de sus redes sociales, y mientras se encuentra fuera del territorio fueguino, el mandatario expresó su rechazo a la decisión adoptada por la Nación y aseguró que no comparte ni la medida ni los fundamentos esgrimidos para llevarla adelante. En ese sentido, sostuvo que no existe una justificación objetiva que avale una intervención de esta magnitud sobre una infraestructura estratégica para la economía provincial.

“El Gobierno Nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, señaló Melella en su publicación.

El gobernador remarcó además que el puerto funciona con normalidad, atraviesa una temporada récord de actividad, especialmente en materia de recaladas de cruceros y movimiento logístico, y cumple con los estándares operativos necesarios, lo que —a su entender— contradice los argumentos utilizados por Nación para avanzar con la intervención.

Embed

En su mensaje, Melella indicó que desde el Gobierno provincial, junto a la Dirección Provincial de Puertos, se encuentran trabajando “en todos los planos necesarios” para abordar la situación, con el objetivo de defender la autonomía provincial y garantizar el normal funcionamiento del puerto. Sin embargo, hasta el momento no precisó cuáles serán las acciones concretas que adoptará la Provincia frente a la decisión nacional.

El mandatario también hizo referencia a que mantiene diálogo con autoridades nacionales, en particular con el Ministerio del Interior, en busca de una instancia de resolución institucional que permita encauzar el conflicto sin afectar la operatoria portuaria ni las fuentes de trabajo vinculadas a la actividad.

La intervención del Puerto de Ushuaia se da en un contexto de creciente tensión entre la Nación y el Gobierno fueguino, y abrió un fuerte debate político, gremial y económico en torno al control y la administración de uno de los principales activos estratégicos de Tierra del Fuego.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los trabajadores portuarios y los distintos sectores que dependen de la actividad, a la espera de definiciones concretas por parte del Gobierno provincial y de una mayor claridad sobre el alcance real de la intervención dispuesta por Nación.

gobierno nacional puerto Ushuaia Gustavo Melella
Noticias relacionadas
El Gobierno nacional anunció que será parte de la misión de la NASA para volver a la Luna.

El Gobierno nacional anunció que será parte de la misión de la NASA para volver a la Luna

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

Desde este jueves rige la eliminación total de impuestos a la importación de celulares. La medida reaviva el conflicto con el sector industrial de Tierra del Fuego

Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

El represor Raúl Guglielminett fue símbolo de espionaje ilegal en dictadura y democracia. Operó en centros clandestinos y, en 2024 recibió a diputados libertarios en la cárcel

Murió, a los 84 años, el represor Raúl Guglielminetti

Ver comentarios

Lo último

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

Argentina festejará el año nuevo chino

Argentina festejará el año nuevo chino

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Ultimo Momento
El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

Argentina festejará el año nuevo chino

Argentina festejará el año nuevo chino

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

Policiales
Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Ovación
La concordiense Paula Pedrozo: Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La provincia
Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Curiosa Activación: actividades de verano en el Museo de Bellas Artes de Entre Ríos

Curiosa Activación: actividades de verano en el Museo de Bellas Artes de Entre Ríos

Fiesta de la playa: dan recomendaciones para cruce del Túnel Subfluvial

Fiesta de la playa: dan recomendaciones para cruce del Túnel Subfluvial

Dejanos tu comentario