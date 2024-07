El Gobierno nacional cambiará los requisitos para acreditarse en Casa Rosada

"Estamos trabajando en una nueva resolución: vamos a hacer que sea un privilegio ser un un medio acreditado en Casa Rosada y estar en la sala de conferencias", indicó Adorni en una entrevista con La Cornisa (LN+) y detalló que el acceso se definirá de acuerdo al medio, el alcance de éste y su audiencia. Asimismo adelantó que los comunicadores deberán tener al menos diez años de experiencia en blanco dentro del rubro. "Vamos a hacer una sala de prensa de élite, serán periodistas que pueden demostrar que merecen estar cerca del Presidente, porque perdimos eso", acotó.

Manuel Adorni.jpg El gobierno anunció que se prohibirá el lenguaje inclusivo y todo lo referido a la perspectiva de género.

Seguidamente, se le inquirió al vocero por la situación de Silvia Mercado, quien tenía extensa trayectoria en Casa Rosada y realizó una pregunta sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: "No lo vamos a permitir ¿Por qué tenemos que soportar la mentira, porque es el presidente de la Nación? La mentira no la vamos a tolerar nunca, venga de quien venga. Vos te podés equivocar, lo que no podés es decir una mentira para dañar" y acotó: "Un periodista hoy te miente con una cosa y mañana te puede mentir con temas mucho más graves y sensibles que incluso puedan poner en riesgo a la Argentina".