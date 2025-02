El Gobierno le pidió la renuncia al titular de Anses

Embed Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 10, 2025

Nueva renuncia

De los Heros había llegado al cargo en febrero del 2024, luego de que Milei le pidiera la renuncia al cordobés Osvaldo Giordano por el voto de su esposa, la diputada nacional Alejandra Torres, en contra de la Ley Ómnibus. De confirmarse la salida, Bearzi será el tercer titular de Anses de la gestión libertaria.

Los dichos de De los Heros publicados por Clarín generaron enojo tanto en el presidente como en la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que la confirmación del pedido de renuncia salió casi en paralelo en las cuentas de redes del vocero presidencial y en las de la ministra.

Cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, y con buen vínculo con Pettovello, Bearzi ya formaba parte del equipo del Ministerio de Capital Humano. Al inicio de la gestión de Milei, ocupó el cargo de presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso (Bifisa), y con el ex presidente Mauricio Macri fue titular de Nación Bursátil. Padre de dos hijos, es economista, magíster en Finanzas, profesor y está especializado en el sistema previsional.

Embed En el día de hoy, se solicitó la renuncia del titular de ANSES, Dr. Mariano de los Heros. Asumirá el cargo de director ejecutivo Fernando Bearzi, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector. @JMilei — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) February 10, 2025

El anuncio del ahora ex Anses

De los Heros habló con Clarín, aseguró que trabajan en subir la edad jubilatoria y dio detalles de una reforma previsional que el Gobierno tenía en carpeta. Sostuvo que el Gobierno buscaría impulsar la modificación “antes de fin de año” y destacó que uno de los puntos a debatir sería el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación.

Ese anticipo le cayó mal al Presidente, quien se refirió al tema con dureza en una entrevista televisiva. "Corre por cuenta de él, no es lo que está en carpeta. La reforma previsional no es parte de este momento. No se puede reformar el sistema previsional si no se reforma antes el sistema laboral. El kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de esas fue dar jubilaciones sin aportes", dijo el Presidente.