El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) salpicada por las sospechas de coimas. Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia nacional de Discapacidad (Andis) : sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Destacó la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción del 45% en la estructura jerárquica.

Caso ANDIS: Calvete pidió su sobreseimiento y dio su versión sobre los u$s700.000 hallados en su departamento

Se trata de una decisión que se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias.

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Karina Milei coimas Dorguería Suizo Argentina Andis Lule Menem Mar´tin Menem Diego Spagnuolo

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.