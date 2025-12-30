Uno Entre Rios | El País | Andis

El Gobierno anunció el cierre de la Andis

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) salpicada por las sospechas de coimas. Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

30 de diciembre 2025 · 11:44hs
El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud
El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud
El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia nacional de Discapacidad (Andis): sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Destacó la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción del 45% en la estructura jerárquica.

Diego Spagnuolo Martín Menem con Karina Milei y Javier Milei

El organismo encargado de tutelar el derecho de las personas con discapcidad quedó en la mira por los casos de corrupción que salpican a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, por coimas de laboratorios.

caso andis: calvete pidio su sobreseimiento y dio su version sobre los u$s700.000 hallados en su departamento

Caso ANDIS: Calvete pidió su sobreseimiento y dio su versión sobre los u$s700.000 hallados en su departamento

Hay más de 400 evacuados por inundaciones en Corrientes. En San Luis del Palmar cayeron más de 400 mm en pocas horas. Monitorean crecidad del Uruguay y Paraná 

Inundaciones en Corrientes: grave situación social y falta de obras provinciales

Se trata de una decisión que se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias.

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Karina Milei coimas Dorguería Suizo Argentina Andis Lule Menem Mar´tin Menem Diego Spagnuolo

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

LEER MÁS: Caso ANDIS: Calvete pidió su sobreseimiento y dio su versión sobre los u$s700.000 hallados en su departamento

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Andis Agencia Nacional de Discapacidad Karina Milei Ministerio de Salud
Noticias relacionadas
El 30 de diciembre de 2004, el incendio por una bengala dentro del boliche Cromañón mató a 194 personas y otras 1.432 resultaron heridas. Tocaba Callejeros

Cromañón: a 21 años de la tragedia, familiares y sobrevivientes harán misa y marcha

La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich

Seguridad apelará a la nulidad del protocolo antipiquetes

Una mujer de 40 años murió en la localidad de Ibarlucea, 12 kilómetros al noroeste de Rosario, tras haberse confirmado su diagnóstico de hantavirus

Hantavirus: una mujer de 40 años murió en cercanías a Rosario

Cristina Fernández presenta una lenta recuperación informaron desde el Sanatorio Otamendi. 

Nuevo parte médico: Cristina Fernández presenta "una lenta recuperación"

Ver comentarios

Lo último

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Ultimo Momento
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

Para agendar: día y hora del debut de Patronato en la temporada 2026

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Policiales
Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ovación
Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

Playa Olímpica: Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Tras la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

La provincia
Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Dejanos tu comentario