La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

Se corrió la primera etapa del Rally Entrerriano. La clasificación general es encabezada por Nelson Bonnin.

La primera etapa quedó en manos de Nelson Bonnin con el Toyota Etios.

La cuarta fecha del Rally Entrerriano RUS comenzó a disputarse este sábado en los caminos aledaños a Hernández, donde hasta el momento está al frente de la clasificación general Nelson Bonnin junto a Javier Benítez.

La lluvia fue la protagonista de la jornada ya que se retrasó la largada del primer prime y provocando la suspensión de la segunda prueba. Sobre caminos sumamente resbaladizos se terminaron disputando tres de los cuatro tamos previstos. Pese al clima gran cantidad de público se acercó a ver el paso de los autos.

El barro fue el protagonista en Hernández.

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En la A6, Bonnin-Benítez ganan la clase mayor seguidos de Martin y Ricardo Baucero, en tanto que Cristian Orcellet y Darío Locher son los terceros.

En la clase N7, Julio Erpen y Pablo Salbidia fueron quienes sortearon en menos tiempo el barro, segundos marchan Santiago Lambert y Emmanuel Blanc y terceros José Motard-Adrián Morel.

En la clase N7 Light, Federico García y Javier Travichet mandan hasta el momento, en segundo lugar están Lucio Moreira y Walter Maciel, mientras que terceros Cesar Martínez y Eduardo Narvay.

En la clase N9 16 válvulas, Manuel Cergneux y Diego Saipert fueron los más rápidos, sus escoltas son Joaquín y Mauricio Blanc, en tanto que cierran el podio parcial Juan Martínez y Ezequiel Sánchez.

Así se correrá la segunda etapa en Hernández

Este domingo la segunda etapa arrancará a las 9.13 en La Estación-Hernández que se repite a la hora 11.44 y se alternarán con la PE Hernández-Betbeder que se correrá a las 9.41 y como Power Stage a las 12.12.