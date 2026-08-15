Uno Entre Rios | Ovación | Rally Entrerriano

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

Se corrió la primera etapa del Rally Entrerriano. La clasificación general es encabezada por Nelson Bonnin.

15 de agosto 2026 · 19:41hs
La primera etapa quedó en manos de Nelson Bonnin con el Toyota Etios.

La primera etapa quedó en manos de Nelson Bonnin con el Toyota Etios.

La cuarta fecha del Rally Entrerriano RUS comenzó a disputarse este sábado en los caminos aledaños a Hernández, donde hasta el momento está al frente de la clasificación general Nelson Bonnin junto a Javier Benítez.

El barro fue el protagonista en Hernández.

El barro fue el protagonista en Hernández.

La lluvia fue la protagonista de la jornada ya que se retrasó la largada del primer prime y provocando la suspensión de la segunda prueba. Sobre caminos sumamente resbaladizos se terminaron disputando tres de los cuatro tamos previstos. Pese al clima gran cantidad de público se acercó a ver el paso de los autos.

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular este domingo en Rosario.

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Estudiantes festejó ante su gente.

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

En la A6, Bonnin-Benítez ganan la clase mayor seguidos de Martin y Ricardo Baucero, en tanto que Cristian Orcellet y Darío Locher son los terceros.

En la clase N7, Julio Erpen y Pablo Salbidia fueron quienes sortearon en menos tiempo el barro, segundos marchan Santiago Lambert y Emmanuel Blanc y terceros José Motard-Adrián Morel.

En la clase N7 Light, Federico García y Javier Travichet mandan hasta el momento, en segundo lugar están Lucio Moreira y Walter Maciel, mientras que terceros Cesar Martínez y Eduardo Narvay.

En la clase N9 16 válvulas, Manuel Cergneux y Diego Saipert fueron los más rápidos, sus escoltas son Joaquín y Mauricio Blanc, en tanto que cierran el podio parcial Juan Martínez y Ezequiel Sánchez.

Así se correrá la segunda etapa en Hernández

Este domingo la segunda etapa arrancará a las 9.13 en La Estación-Hernández que se repite a la hora 11.44 y se alternarán con la PE Hernández-Betbeder que se correrá a las 9.41 y como Power Stage a las 12.12.

Rally Entrerriano Hernández Fecha
Noticias relacionadas
San Lorenzo festejó en su cancha.

En un Gasómetro caliente, Auzmendi le dio el triunfo a San Lorenzo ante Unión

Patronato perdió ante Colón en Santa Fe.

Patronato perdió por goleada ante Colón en Santa Fe y sigue en zona de descenso

Ciro Messi, campeón con Inter Miami

Ciro Messi fue elegido figura de la final en Inter Miami y protagonizó un tierno momento

Boca viene de ganar por la Copa Sudamericana.

Boca Juniors se mide con Platense de visitante

Ver comentarios

Lo último

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Ultimo Momento
La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Policiales
Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Los Charrúas: se perdió en el monte y fue hallado por canes de la policía

Los Charrúas: se perdió en el monte y fue hallado por canes de la policía

Ovación
Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

En un Gasómetro caliente, Auzmendi le dio el triunfo a San Lorenzo ante Unión

En un Gasómetro caliente, Auzmendi le dio el triunfo a San Lorenzo ante Unión

Ciro Messi fue elegido figura de la final en Inter Miami y protagonizó un tierno momento

Ciro Messi fue elegido figura de la final en Inter Miami y protagonizó un tierno momento

La provincia
Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

El Círculo Médico se suma a los puntos de recepción del programa Ecoinsulina

El Círculo Médico se suma a los puntos de recepción del programa Ecoinsulina

El horóscopo para este sábado 15 de agosto de 2026

El horóscopo para este sábado 15 de agosto de 2026

Paraná tendrá una jornada solidaria de atención oftalmológica: Es un honor y una alegría muy grande

Paraná tendrá una jornada solidaria de atención oftalmológica: "Es un honor y una alegría muy grande"

El museo de mariposas más grande y asombroso de la región está en Entre Ríos

El museo de mariposas más grande y asombroso de la región está en Entre Ríos

Dejanos tu comentario