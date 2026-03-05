Uno Entre Rios | Ovación | Tottenham

Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Sin el Cuti Romero, Tottenham perdió 3 a 1 como local ante el Crystal Palace y quedó muy complicado en la parte baja de la tabla.

5 de marzo 2026 · 20:32hs
La desazón de los jugadores del Tottenham.

La desazón de los jugadores del Tottenham.

El Tottenham, equipo que tiene como una de sus figuras al defensor argentino Cristian Cuti Romero, que en esta ocasión no jugó por una suspensión, perdió 3 a 1 como local frente al Crystal Palace y quedó muy comprometido con la zona de descenso en la Premier League de Inglaterra.

Los goles para el Crystal Palace los hicieron el senegalés Ismalia Sarr (por duplicado) y el noruego Jorgen Larsen, mientras que para los Spurs había abierto el marcador el inglés Dominic Solanke.

El monoplaza de Mattia Colnaghi, parado a un costado de la pista.

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Cristian Lema tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Cristian Lema, contundente contra el Consejo de Fútbol de Boca

El encuentro, correspondiente al cierre de la fecha 29, comenzó muy bien para el Tottenham, que a los 34 minutos del primer tiempo se puso en ventaja gracias al tanto de Solanke, quien solo tuvo que empujarla al recibir solo frente al arco después de una gran acción individual del inglés Archie Gray.

Sin embargo, la alegría le duró poco al Tottenham, que unos pocos minutos después se quedaría con uno menos por la expulsión del defensor neerlandés Donny Van de Ven por un penal que Sarr transformaría en gol.

Pero la pesadilla recién comenzaba para el Tottenham, ya que a los 46 minutos de la primera mitad Larsen aprovechó una muy mala salida del equipo londinense para poner a los suyos en ventaja.

El 3-1 definitivo llegó a los 52 minutos del primer tiempo, cuando Sarr anotó su doblete después de una muy buena asistencia del inglés Adam Wharton.

El difícil momento de Tottenham

Este resultado hunde aún más al Tottenham, que luego de 29 fecha tiene solo 29 puntos y está a solo una unidad de la zona de descenso, donde actualmente se encuentran West Ham, Burnley y Wolverhampton. Fue la quinta derrota consecutiva para los dirigidos por el croata Igor Tudor.

El Crystal Palace, por su parte, quedó 13° con 38 puntos y comienza a alejarse de la zona de descenso.

En la próxima fecha, el Tottenham tendrá una complicada parada ya que visitará al Liverpool, mientras que el Crystal Palace recibirá al Leeds.

Tottenham Cuti Romero Premier League descenso
Noticias relacionadas
Donald Trump y el saludo con Lionel Messi.

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

En el pesaje oficial, Soledad Rodríguez y Claudia Loza marcaron en la balanza 51,700 kilogramos.

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

 Nicolás Bittor y Duilio Scialacomo organizadores del certamen de sóftbol.

Paraná lanza el torneo internacional de sóftbol The Show Pro Series

River cuestionó el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA.

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

Ver comentarios

Lo último

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Ultimo Momento
Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Policiales
Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Ovación
Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

La provincia
Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Dejanos tu comentario