Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Entre Ríos fue una de las 22 jurisdicciones que participaron del 104° Consejo Federal de Seguridad Vial en la ciudad de Rosario.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) encabezó en Rosario, la edición 104 del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV), el espacio que reúne a las máximas autoridades de tránsito del país para planificar acciones con el objetivo de reducir la siniestralidad vial.

En este marco, la Provincia de Entre Ríos estuvo representada por la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle.

El encuentro de la Agencia de Nacional de Seguridad Vial

Organizado por la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), el evento contó con la participación del director ejecutivo de la ANSV, Francisco Díaz Vega; el subdirector del organismo, Nicolás Bottini; y representantes de 22 jurisdicciones del país. También estuvo presente en la apertura el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro.

Los principales ejes analizados fueron la apertura de Centros Emisores de Licencias de conducir, el Plan estival de fiscalización 2026, Observatorios viales locales y un plan de modernización de sistemas que permitan mejorar la gestión de la seguridad vial, entre otros temas.