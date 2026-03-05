Uno Entre Rios | La Provincia | Seguridad vial

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Entre Ríos fue una de las 22 jurisdicciones que participaron del 104° Consejo Federal de Seguridad Vial en la ciudad de Rosario.

5 de marzo 2026 · 21:15hs
ntre Ríos participó de la Reunión 104 del Consejo Federal de Seguridad Vial. 

ntre Ríos participó de la Reunión 104 del Consejo Federal de Seguridad Vial. 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) encabezó en Rosario, la edición 104 del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV), el espacio que reúne a las máximas autoridades de tránsito del país para planificar acciones con el objetivo de reducir la siniestralidad vial.

En este marco, la Provincia de Entre Ríos estuvo representada por la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle.

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería.

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

La Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad dentro del Plan Calle a Calle. 

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

LEER MÁS: Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

El encuentro de la Agencia de Nacional de Seguridad Vial

Organizado por la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), el evento contó con la participación del director ejecutivo de la ANSV, Francisco Díaz Vega; el subdirector del organismo, Nicolás Bottini; y representantes de 22 jurisdicciones del país. También estuvo presente en la apertura el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro.

Los principales ejes analizados fueron la apertura de Centros Emisores de Licencias de conducir, el Plan estival de fiscalización 2026, Observatorios viales locales y un plan de modernización de sistemas que permitan mejorar la gestión de la seguridad vial, entre otros temas.

Seguridad vial Entre Ríos Reunión Consejo Federal ANSV
Noticias relacionadas
El ejemplar de yarará tenía 20 crías en su interior.

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027.

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río.

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos.

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Ver comentarios

Lo último

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Ultimo Momento
Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Policiales
Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Ovación
Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

River anunció que no participará más en las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

La provincia
Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Seguridad Vial: Entre Ríos participó de la reunión del Consejo Federal

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Proponen declarar la emergencia del empleo público en Entre Ríos hasta 2027

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Gualeguaychú: bombero rescató a hombre que intentó suicidarse arrojándose al río

Dejanos tu comentario