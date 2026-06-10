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Edgardo Kueider comenzó a ser juzgado en Paraguay por presunta tentativa de contrabando de dólares

Comenzó en Paraguay el juicio oral contra Edgardo Kueider e Iara Guinsel por presunta tentativa de contrabando de más de USD 200 mil.

10 de junio 2026 · 10:15hs
Kueider y Guinsel Costa en el juicio. Foto: Megacadena Paraguay.

Kueider y Guinsel Costa en el juicio. Foto: Megacadena Paraguay.

Luego de varias postergaciones, inició el juicio oral y público para el exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, y para su secretaria y pareja Iara Guinsel, acusados por supuesta tentativa de contrabando. El juzgamiento inició este martes con cierto retraso, ya que la Policía demoró en el traslado de los acusados.

Ni la Fiscalía ni las defensas presentaron planteamientos previos, con lo cual se dio inicio formal al juicio con la lectura de los hechos atribuidos a ambos. Kueider y Guinsel están acusados por supuesta tentativa de contrabando luego de que en diciembre del 2024 hayan intentado ingresar al país con más de USD 211 mil sin declarar ante la autoridad competente en Paraguay.

Postergaron otra vez el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay.

Este lunes comienzan a juzgar a Edgardo Kueider en Paraguay

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Según consignó el sitio paraguayo Megacadena, el fiscal Ysrael Villalba presentó sus alegatos iniciales y ratificó que el Ministerio Público cuenta con los elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados. Además, pidió que el Tribunal considere la posibilidad de que los hechos acusados también se encuadren en otra modalidad de contrabando establecida en el Código Aduanero.

LEER MÁS: La Policía paraguaya detuvo al exsenador Edgardo Kueider y a su secretaria, Iara Guinsel

Edgardo Kueider juicio Paraguay
Comenzó este martes el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider.

Comenzó este martes el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider.

Devolución

Además, explicó que fue devuelto una parte del dinero, quedando incautado la suma de USD 201.202, 640 mil pesos y G. 3.900.000. El agente informó que en sede administrativa ya se dispuso el comiso del dinero y el remate del vehículo incautado. El Tribunal de Sentencia que juzga a ambos acusados está integrado por los jueces de delitos económicos Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete.

Edgardo Kueider e Iara Guinsel.jpeg

Además de este proceso, tanto el exlegislador como su secretaria afrontan un proceso de extradición por pedido de la justicia argentina, que los requiere por supuesto lavado de activos. Actualmente, los dos cumplen arresto domiciliario, a la espera del avance de ambas causas.

Paraguay dólares Edgardo Kueider Contrabando
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