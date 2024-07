Echaron al secretario de Agricultura, Fernando Vilella: quién será su reemplazo

De acuerdo a fuentes cercanas al gobierno nacional, la separación del cargo se habría dado porque Vilella "estaba muy corrido últimamente de la gestión". En este sentido, se habrían notado desmantelamientos con respecto a las designaciones comprometidas, cambio de subsecretarios y secretarios en la administración nacional, lo que provocó la incomodidad del ahora ex funcionario. Por otro lado, se comentó que el ex secretario no congeniaba con el ministro de Economía, Luis Caputo, de quien dependía el área.