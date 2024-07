Docentes universitarios analizan realizar un paro luego del receso invernal

"La crisis presupuestaria, que no podría estar resuelta mientras no se solucione la cuestión salarial, y que se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria, sigue alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible que, desde diciembre a la fecha, sólo ha aumentado un 1,6%", consignó APF.

Docentes.jpg Una docente reclamó el pago del FONID al CGE.

Asimismo, apuntaron contra los legisladores que no dieron lugar a la discusión del presupuesto universitario y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) en el Congreso de la Sanción: "Resulta cada vez más claro que el desfinanciamiento de la universidad pública y el empobrecimiento de sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes forma parte de la política de saqueo y disciplinamiento social que lleva adelante el gobierno de Milei", acotaron.

Por todo lo anterior, los gremios analizan la posibilidad de realizar una medida de fuerza de 72 horas que podría tener lugar en el inicio del segundo cuatrimestre, con el objetivo de exigir la actualización de los salarios docentes. Esta medida podría repetirse durante la cuarta semana de agosto y, además, se hablaría de convocar a una nueva Marcha Federal Universtaria.