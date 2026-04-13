Las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, oficializaron los cambios impuestos por el Gobierno para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. Las medidas incluyen actualizaciones en el diseño, los materiales y las medidas de seguridad, que buscan mejorar la protección de los datos personales y asegurar más confiabilidad en su autenticación.
DNI: quiénes deben cambiarlo y características de la tarjeta
El DNI será una tarjeta de policarbonato multicapa, impresión por chorro de tinta y chip sin contacto que almacena información biométrica y personal encriptada
13 de abril 2026 · 12:32hs
Los documentos emitidos bajo las normativas anteriores seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario renovarlos inmediatamente. La actualización afecta tanta a los ciudadanos argentinos como a las personas extranjeras que residen en el país.
Cómo es el nuevo DNI
- El DNI actualizado será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, que almacena información biométrica y personal encriptada. Esto permitirá mejorar la durabilidad.
- El frente incorporará el escudo nacional, una escarapela, el Sol de Mayo, el mapa bicontinental, un holograma renovado, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color.
- Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.
- El dorso incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para los extranjeros, sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.
- La normativa también confirmó que los ex combatientes de Malvinas conservarán el texto que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”.
- Para los menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de esa edad se registrará la del niño o niña.
- Los recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.
Cómo tramitar el nuevo DNI
- Para renovar o actualizar el DNI con el nuevo formato, podés sacar un turno a través de la plataforma Mi Argentina, donde podrás seleccionar un registro civil o un Centro de Documentación Renaper. Es importante presentar la constancia el día del trámite.
- En caso de que sea para un menor de 14 años, deberá asistir acompañado de su representante legal, quien deberá presentar su identificación.
- Una vez realizado completado, el documento será entregado en el domicilio o en la oficina de tu elección. Para hacer un seguimiento del proceso, podrás usar el ID de solicitud disponible en la página del Renaper.
- El costo varía según el tipo de gestión y la urgencia. La tarifa básica es de $10.000, mientras que las versiones express, que garantizan la entrega en 24 horas o en pocas horas, tienen un costo adicional y varía entre 26.000 y 57.000 pesos, dependiendo el caso, publicó El Once.
- La actualización no es obligatoria para todos los ciudadanos, sino solo para aquellos que estén dentro de las categorías específicas, como menores de edad que cumplen 5, 8 o 14 años, personas con DNI vencido, aquellos que requieran una rectificación de datos, o quienes hayan sufrido pérdida, robo o deterioro del documento.
- El anterior mantendrá su validez hasta su fecha de vencimiento, pero en cualquier trámite nuevo, como una actualización o la primera emisión, ya se entregará el modelo renovado.