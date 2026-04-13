DNI: quiénes deben cambiarlo y características de la tarjeta

El DNI será una tarjeta de policarbonato multicapa, impresión por chorro de tinta y chip sin contacto que almacena información biométrica y personal encriptada

Las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, oficializaron los cambios impuestos por el Gobierno para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. Las medidas incluyen actualizaciones en el diseño, los materiales y las medidas de seguridad, que buscan mejorar la protección de los datos personales y asegurar más confiabilidad en su autenticación.