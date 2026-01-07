Uno Entre Rios | El País | Diputados

Diputados y dirigentes presentaron amparo contra el DNU que amplía facultades a la SIDE

Entre los argumentos del amparo contra el DNU, los diputados de CC y EF indican que amplía indebidamente facultades a SIDE y vulnera derechos de la ciudadanía

7 de enero 2026 · 10:11hs
Entre los argumentos del amparo contra el DNU

Entre los argumentos del amparo contra el DNU, los diputados de CC y EF indican que amplía indebidamente facultades a SIDE y vulnera derechos de la ciudadanía 
Diputada Mónica Frade

Diputada Mónica Frade
Diputado Maximiliano Ferraro

Diputado Maximiliano Ferraro
Diputado Esteban Paulón

Diputado Esteban Paulón
Diputado Ricardo Alfonsín

Diputado Ricardo Alfonsín
Diputado Manuel Garrido.

Diputado Manuel Garrido.
Federico Storani

Federico Storani
Diputado Leopoldo Moreau

Diputado Leopoldo Moreau

Un grupo de dirigentes políticos y exfuncionarios de extracción radical presentaron otra acción de amparo contra el DNU 941/2025. Los demandantes solicitaron una medida cautelar para suspender de manera inmediata la aplicación del decreto y dejaron abierta la posibilidad de recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia mediante el mecanismo excepcional del per saltum. Se trata de los dirigentes Leopoldo Moreau, Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Manuel Garrido.

Con montos actualizados de AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES habilita en enero ingresos que superan los $630.000 para algunos grupos familiares. Quiénes cobran

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Rutas 12 y 14: Autovía del Mercosur dio a conocer las tarifas del peaje.

Desde hoy se cobra peaje en rutas 12 y 14: Autovía del Mercosur dio a conocer las nuevas tarifas

Leopoldo Moreau

La iniciativa ocurrió horas más tarde de la acción de amparo contra el DNU que presentaron los diputados Mónica Frade, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro. El texto de estos legisladores solicita que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable. Por otra parte pidieron una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.

Manuel Garrido

Cuestionamientos

Ambos escritos cuestionan la constitucionalidad del DNU, al considerar que amplía de forma indebida las facultades de los organismos de inteligencia y vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía, en una reforma que se llevó adelante sin debate público ni tratamiento en el Congreso.

Federico Storani

Advierten que el decreto habilita tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo, basadas en conceptos calificados como “amplios y vagos”, como las nociones de “influencia” o “injerencia”.

Para los demandantes, la sola vigencia de la norma implica un riesgo concreto de vigilancia estatal sobre actividades políticas, sociales, periodísticas y comunicacionales protegidas por la Constitución, según informaron. El texto sostiene que el DNU afecta derechos esenciales como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, la participación política y la protección de los datos personales.

Ricardo Alfonsín

Además, los firmantes advirtieron que la reforma consolida un esquema de inteligencia “opaco”, al establecer el carácter encubierto de todas las actividades del sistema, lo que —según señalaron— limita severamente el control ciudadano y parlamentario.

La demanda también cuestiona el uso del DNU como herramienta legislativa. Los accionantes afirman que no existió una situación de necesidad y urgencia que impidiera el tratamiento del tema en el Congreso y remarcan que se trata de una reforma estructural y permanente, incompatible con el carácter excepcional de los decretos previsto en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

Monica Frade

Como parte del planteo, solicitaron la habilitación de la feria judicial y una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos incorporados y modificados por el decreto. Argumentaron que, una vez producida una intromisión ilegítima en la esfera privada de las personas, el daño resulta “irreversible o de muy difícil reparación”.

Embed

El inicio de la medida opositora

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Monica Frade resentaron una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable. Por otra parte pidieron una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. A esta iniciativa se sumaron, más tarde, los diputados y dirigentes radicales Leopoldo Moreau, Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Manuel Garrido.

Esteban Paulón

Entre los argumentos, Frade, paulón y Ferraro expresan "que no hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del artículo 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional; avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 184". En tanto agrega: "El Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma".

Maximiliano Ferraro

La medida presentada

Diputados DNU SIDE amparo
Noticias relacionadas
Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado.

Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado

La web de Anses habilitó el asistente virtual Tina para realizar distintas consultas. 

La web de Anses habilitó el asistente virtual Tina

Ministerio de Capital Humano confirmó las fechas del ciclo lectivo en todas las provincias de Argentina. 

Ciclo lectivo 2026: se definió el calendario escolar en todo el país

Los ejércitos argentino y chileno hicieron una expedición al cerro Aconcagüa

Los ejércitos argentino y chileno hicieron una expedición al cerro Aconcagua

Ver comentarios

Lo último

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Ultimo Momento
Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Romina Gaetani rompió el silencio: Aún lo amo

Romina Gaetani rompió el silencio: "Aún lo amo"

Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

Policiales
No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Ovación
Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal

La provincia
Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Senadores piden explicaciones a Mesa de Diálogo Social por distribución de alimentos

Senadores piden explicaciones a Mesa de Diálogo Social por distribución de alimentos

La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

Intendentes de la costa del Uruguay preocupados por las playas

Intendentes de la costa del Uruguay preocupados por las playas

Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario