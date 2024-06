Diputados se encamina a dar sanción definitiva a Ley Bases

Acuerdo por ley Bases

La votación de la ley de Bases será una sola; es decir, ya no habrá votación en particular. Con la postura adoptada por el bloque de Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, La Libertad Avanza tuvo que resignarse a no insistir con reintroducir las empresas que fueron quitadas por la Cámara alta de la lista de privatizaciones: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Pública.

El hecho de que sea una sola votación alienta al oficialismo a contar con una cantidad de votos mayor a los 142 que consiguió en general el pasado 30 de abril. Ahí se espera que varios diputados de Unión por la Patria se sumen con votos positivos en esta oportunidad. Fundamentalmente para manifestar su apoyo al RIGI, tema que en abril votaron los catamarqueños y sanjuaninos de UP.

En cuanto a Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el dictamen de mayoría que salió este martes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda contiene cuatro puntos: uno que propone insistir con el artículo 111 de la redacción original (referido a las exenciones tributarias), que el Senado volteó con dos tercios de los votos, con lo cual para ser repuesto necesita sí o sí contar con los votos de UP, donde hay internas respecto de qué hacer en ese aspecto; otro con Ganancias; otro con Bienes Personales; y finalmente el último punto que acepta todo el resto de las modificaciones agregadas en Senado.

De esta manera, sobre el paquete fiscal habrá cuatro momentos de votación. El oficialismo aspira a reunir entre 129 y 135 votos a favor de aprobar la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. El 30 de abril, reunió 132 positivos. La influencia de los gobernadores, interesados en recuperar fondos coparticipables, será clave en la voluntad de algunos legisladores, teniendo en cuenta además el rechazo que hay desde la Patagonia.

Seguí el debate en vivo: