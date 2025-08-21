Diputados convirtió en Ley la redistribución de los ATN a las provincias

Uno Entre Rios | El País | ATN

En el marco de la sesión de este miércoles, la Cámara baja aprobó la iniciativa promovida por los gobernadores, para quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo.

21 de agosto 2025 · 07:17hs
La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto impulsado por los gobernadores referido a los Aportes del Tesoro Nacional. Lo hizo al cabo de unos minutos de incertidumbre, ante la insistencia oficial en contar con una mayoría especial a tal efecto.

¿Qué fue lo que pasó? Concluido el debate y antes de que se votara, el presidente de la Cámara, Martín Menem, anticipó que él iba a votar, por tratarse de un tema que ameritaba una mayoría especial. Lo cual despertó la reacción de Germán Martínez, que señaló que no hacía falta tal mayoría especial ya que el tema no modificaba la Ley 23.548 y tampoco modificaba nada respecto a los impuestos, sino algo que es parte de la recaudación, por lo cual “no necesita mayoría especial”.

Sin embargo el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert dijo que sí hacía falta una mayoría especial ya que estaban hablando de recursos coparticipados, lo cual implicaba que se aplicara el artículo 75° inciso 3, que dice que es facultad del Congreso establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipados.

“Cualquier modificación de su destino requiere de mayoría absoluta y no hay duda de que los ATN son recursos coparticipados. Por lo tanto, nuestra postura es que se requiere de la mayoría absoluta”, agregó.

Aprobación

El proyecto fue aprobado con la mayoría absoluta requerida, con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. La iniciativa prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que “la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.

ATN provincias Diputados
