Fentanilo contaminado: detuvieron a Ariel García Furfaro y a parte de su familia

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del dueño del laboratorio HLB Pharma en el caso que investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado.

20 de agosto 2025 · 20:53hs
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos.

Su detención se concretó en la noche de este miércoles. Según trascendió, el acusado permanecerá durante la noche en la cárcel de Ezeiza. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería.

Por el fentanilo contaminado, el ministro de Salud desvinculó a la directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras de Anmat 

Fentanilo contaminado: desplazaron a una directora de Anmat

Adriana Francese, abogada de víctimas, expuso que el lote de fentanilo contaminado se fabricó el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado.

Fentanilo: piden investigar a funcionarios involucrados

También se detuvieron a otros involucrados que están vinculados con las acciones de las empresas, como Diego y Damián García, hermanos de García Furfaro, que llevaban el control de las actividades de los laboratorios. Asimismo, su mamá, Nilda Furfaro, quien es accionista y vicepresidenta de HLB.

Además, Kreplak había solicitado los arrestos de Nilda Furfaro –madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma–, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.

LEER MÁS: Fentanilo contaminado: peritan historias clínicas

Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.

Los allanamientos son llevados a cabo por la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Fentanilo HLB Pharma pacientes
